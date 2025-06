Rebecchi e Tiozzo confermati alla guida di Balneari Fiba Confesercenti

I balneari della Fiba hanno aperto il percorso assembleare di Confesercenti Pisa e Monte Pisano riunendo la propria presidenza per il rinnovo delle cariche. Presidenza che ha confermato alla guida del sindacato che rappresenta gli stabilimenti balneari pisani, Gianluca Tiozzo; come vicepresidente, con delega all’area del Calambrone, i componenti della presidenza hanno indicato Gianni Rebecchi. “Ringrazio i colleghi per aver riposto ancora una volta nella mia persona la loro fiducia per un impegno che mi vedrà affiancare da Gianni Rebecchi – ha detto il presidente Gianluca Tiozzo -. Voglio però sottolineare come il lavoro della Fiba Pisa sia davvero il frutto di un grande lavoro di squadra, lavoro che vede impegnati tutti i nostri soci; ogni decisione giunge infatti dopo una scambio di idee in modo che sia davvero condivisa. Questa è la forza del nostro sindacato in un momento storico cruciale per la nostra categoria”. Nella presidenza sono stati affrontati i temi di stretta attualità, primo tra tutti quello legato alla difficoltà di reperire i bagnini per la stagione. “Una stagione iniziata con il brutto tempo ed il contemporaneo obbligo della presenza dei bagnini tutti i giorni dal 17 maggio grazie alla nuova ordinanza – aggiunge Tiozzo -. Bagnini difficili da trovare perché il percorso formativo è diventato complesso anche per le nuove modalità di rinnovo del brevetto. Gli stabilimenti balneari sono in crisi da questo punto di vista, costretti comunque a garantire la sorveglianza da metà maggio anche in caso di brutto tempo e non solo nei fine settimana”. In questo contesto difficile, senza dimenticare la questione Bolkestein che attende ancora un pronunciamento del governo sulla questione indennizzi, arriva la bella notizia della conferma della Bandiera Blu per il nostro litorale. “Un importante biglietto da visita per le spiagge del litorale pisano – sottolinea il presidente Fiba Pisa – che conferma anche il livello di professionalità dei nostri stabilimenti balneari. A tale proposito abbiamo chiesto all’amministrazione comunale che quest’anno la tradizionale cerimonia di consegna avvenga per la prima volta al Calambrone, ed in particolare al Bagno Sociale che nel 2025 festeggia i suoi 50 anni di attività. Nel caso il Comune non accetti, faremo noi una consegna simbolica. A questo punto non resta – conclude Tiozzo – che augurare a tutti i colleghi una splendida stagione e come ormai vuole la tradizione, Fiba ha donato ai propri iscritti le nuove ordinanze nel formato 70x100 da esporre negli stabilimenti balneari”.

Fonte: Ufficio stampa

