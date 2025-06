Scarsa igiene e alimenti irregolari, animali vivi in una scatola: sequestro e denuncia per market

A Prato, durante un controllo nel quartiere Macrolotto Zero, la polizia municipale ha sequestrato alimenti non tracciati, un surgelatore in pessime condizioni igieniche e un bastone di ferro lungo oltre 60 cm con impugnatura, trovato su una bici davanti a un market orientale. Il proprietario, un cittadino cinese di 50 anni, è stato denunciato per porto abusivo d’arma.

Gli agenti hanno esteso il controllo al supermercato e all’abitazione dell’uomo, trovando altri cibi conservati male e, sul terrazzo, tre anatre e un coniglio chiusi in scatole di cartone. Gli animali, detenuti in condizioni incompatibili col loro benessere, sono stati sequestrati e affidati a due associazioni per la tutela.