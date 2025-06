Si riunisce consiglio comunale a Montopoli, ecco gli argomenti che saranno trattati

Domani, mercoledì 4 giugno, alle 16 si terrà una seduta aperta del consiglio comunale con le testimonianze dei giovani e delle giovani che hanno partecipato al pellegrinaggio nei luoghi della memoria a cura di Aned. Interverranno: Linda Vanni sindaca di Montopoli, Alessandra Nardini, assessora regionale, Alessandra Lupetti, dirigente scolastica, Laura Geloni, presidente Aned, Sonia del Villano, professoressa.

Alle 18.30 si terrà il consiglio comunale in seduta ordinaria. Di seguito i punti all'ordine del giorno:

- APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2025

- VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000

- ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CITTÀ DEL TARTUFO” – APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO.

- CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO E I COMUNI DELLA COMUNITA’ D’AMBITO TURISTICO “TERRE DI PISA” PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA REGIONE TOSCANA ALLE COMUNITÀ D’AMBITO AI SENSI DELLA L.R. N. 61 DEL 31/12/2024 - TESTO UNICO DEL TURISMO - APPROVAZIONE

- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON UNIONE VALDERA IN MATERIA DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.

- REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

- ACCORPAMENTO A TITOLO GRATUITO AL DEMANIO STRADALE DEL COMUNE DI MONTOPOLI NELLA FRAZIONE DI MARTI, VIA MUSCIANO DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ FILPA IMMOBILIARE S.R.L.

- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI - APPROVAZIONE

- ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER MONTOPOLI LINDA VANNI SINDACA INIZIATIVE CONTRO LA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI E L'AUMENTO DELLA SPESA MILITARE

A questo link si potranno seguire in streaming entrambe le dirette del consiglio: https://www.digital4democracy.com/seduteonline/montopolivaldarno/?fbclid=IwY2xjawFeMSlleHRuA2FlbQIxMAABHW7k4TdKcwQiH2f_4U9kZnYOppEVI6HxweCuTK4L1ywP9BQoPZ58tJoSng_aem_Bhj6kVxhkPa6ySBwzes29Q

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa