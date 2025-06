Bosco tagliato a Capraia e Limite, ma un'associazione ecologista non ci sta

Il taglio del bosco in località Conio a Capraia e Limite ha destato l'attenzione di un'associazione ecologista, che ha parlato di "un’ampia area con la vegetazione completamente rasa al suolo".

Il cartello “inizio lavori” parlava di “lavori taglio forestale”. L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (1 giugno 2025) in proposito una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali perché sia accertata la legittimità dell’operato.

Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, la Città metropolitana di Firenze, il Comune di Capraia e Limite, i Carabinieri Forestale.

"L’area boschiva è tutelata con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), probabilmente anche con il vincolo idrogeologico (regio decreto legge n. 3263/1923 e s.m.i.) e nel periodo marzo-luglio è in corso la stagione riproduttiva dell’avifauna selvatica, con conseguente divieto di disturbo (direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.). Il GrIG auspica rapide verifiche sulla legittimità o meno dei tagli in corso, a garanzia del rispetto della legalità ambientale" si legge nella nota dell'associazione.

