Teatro a Empoli, un 2024/2025 da 7000 spettatori

Una stagione da tutto esaurito, quella del teatro empolese 2024/2025 promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Lo si può dire a ragion veduta grazie ai numeri che parlano di una grande voglia di teatro di tutti i tipi: dalla prosa alle rassegne Dire, fare teatrare e Teatri di confine, per non parlare del teatro per i più piccoli.

I NUMERI - Quasi 3mila presenze per i 6 spettacoli di prosa all'Excelsior (2965 per la precisione) dove si sono alternati attrici e attori di spessore come Angela Finocchiaro, Ottavia Piccolo, Milena Vukotic, Andrea Pennacchi, Lodo Guenzi, Antonella Questa, Valentina Melis, Gianluca Ferrato e molti altri.

Per Teatri di Confine quasi 200 spettatori dei tre spettacoli in programma il venerdì sera per le famiglie al Minimal Teatro, mentre le 12 repliche della domenica pomeriggio di Dire fare teatrare hanno portato oltre 1200 spettatori grandi e piccoli e oltre 1500 studentesse e studenti per gli spettacoli rivolti alla scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

E ancora Finalmente domenica e lunedì al Minimal teatro, con spettacoli per famiglie e scuole, con 457 spettatori. Mentre il Teatro contemporaneo ha raggiunto i 373 spettatori con una rassegna innovativa e di qualità.

Il sindaco si è detto soddisfatto per l'apprezzamento generale e prolungato dell'offerta teatrale di Empoli, che rafforza il lavoro per il grande obiettivo della città quale la realizzazione del nuovo Teatro il Ferruccio. Il sogno dell'amministrazione si sta concretizzando, la presenza continua a ogni spettacolo teatrale è un segnale della grande voglia di teatro che c'è in città. In parallelo l'amministrazione sta cercando di portare il teatro anche in altri spazi. Per questo nel mese di luglio nascerà anche Parco-Scenico, con spettacoli teatrali ogni martedì sera al Parco Mariambini, per riscoprire le aree da vivere della nostra città. Ringrazio Giallo Mare e Fondazione Toscana Spettacolo per il grande impegno.

L'assessore alla Cultura ha affermato che la somma degli appuntamenti teatrali del Festival Leggenda e quelli dell'estate al Torrione di Santa Brigida, ha portato a Empoli più di 60 spettacoli in questa stagione grazie a Giallo Mare. A questo bisogno di teatro la città ha risposto con un'offerta diversificata per pubblici di ogni età, in attesa del palcoscenico del Ferruccio.

"Come Giallo Mare Minimal Teatro esprimiamo una grande soddisfazione per la partecipazione agli spettacoli del cartellone Empoli Teatri 24/25,voluto e sostenuto dall'amministrazione - ha spiegato Renzo Boldrini, direttore della compagnia teatrale -. Programmazione che ha coinvolto circa 7000 spettatori ai quali vanno sommati i numeri significativi di pubblico che ha seguito le tante performances della sezione Ascolto di Leggenda 2025. Un risultato importante che va sommato al lavoro che il Minimal Teatro di via Veronese compie quotidianamente in termini di laboratorio teatrale dove ragazzi, giovani e adulti sperimentano in prima persona il "gioco" del teatro. Stesso spazio scelto da artisti di tutta Italia per allestire residenze di lavoro e ricerca teatrale e nel quale la nostra compagnia produce spettacoli che esportano il "made in Empoli" teatrale in Italia e all'estero. Empoli quindi si conferma città teatro che non si ferma mai e che anche nella prossima estate offrirà performances di qualità a grandi e piccini".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

