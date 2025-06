Telecamere a Empoli, FI-EdF: "Sistema non monitorato H24, servono risposte forti"

Mentre vengono riattivate le telecamere di sicurezza dopo il black-out causato da un atto vandalico, dal centrodestra si torna a parlare di impianti di videosorveglianza.

Oltre un mese fa in viale Palestro a Empoli sono stati bruciati i cavi di collegamento dei quadri elettrici e delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza della città. Dopo un lungo periodo di disservizi, le telecamere sono state riaccese pochi giorni fa.

Le telecamere e il loro funzionamento sono state al centro di un'interrogazione di Forza Italia-Empoli del Fare e il consigliere Simone Campinoti ha ricevuto risposta dal Comune riguardo a come si 'muovono' le telecamere empolesi.

È poi tornato sull'argomento: "Si legge nella risposta che il sistema di oggi, acceso 24 ore su 24, in realtà non è monitorato H24. Le telecamere vengono guardate secondo disponibilità e a Empoli sappiamo bene che ad esempio i vigili urbani possono guardarle solo nel loro turno, quindi fino alle 17". Per FI-EdF servono "risposte forti e preventive, per evitare il reato e difendere i cittadini da essere aggrediti, molestati, derubati, o anche solo intimoriti".

"Ricordiamo anche che l’ampliamento dell’organico della Polizia municipale richiesta anche da noi opposizione sino dalla campagna elettorale è stata una bandiera del PD, ma ad oggi nulla o poco è cambiato" chiude Campinoti che parla di "un vero peccato per gli Empolesi".

