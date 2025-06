Empoli, aperte le adesioni per il progetto UNICEF 'Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti'

Nuova possibilità per tutti quegli enti, con gli opportuni requisiti, che vogliano far parte del tavolo di coordinamento tra amministrazione comunale e società civile per il programma "Città amica dei bambini e degli adolescenti" già istituito con determina dirigenziale n. 652 del 30/05/2023.

Sul sito del Comune di Empoli è pubblicato un nuovo avviso al quale potranno rispondere senza limitazione temporale tutti gli Enti, le Associazioni di Promozione Sociale, le Organizzazioni di Volontariato e le Onlus, con sede legale nel Comune di Empoli, che operano in favore dei bambini e degli adolescenti e in modo prevalente sul territorio comunale.

L’adesione è a titolo gratuito e prevede specifici compiti e funzioni:

- collegamento tra Comune, enti e associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza sul territorio; supporto all’amministrazione nell’elaborazione di una strategia completa e condivisa sulle politiche di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio;

- monitoraggio dell’impatto ambientale e sociale della strategia elaborata e delle conseguenti politiche intraprese e analisi delle condizioni dei minorenni presenti sul territorio comunale;

- organizzazione di iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;

- ascolto delle opinioni dei bambini e degli adolescenti e la loro partecipazione nella elaborazione delle politiche che possano riguardare rispetto ai vari ambiti;

- supporto all’elaborazione del rapporto del Comune sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dovranno inoltre contribuire all’elaborazione di tutti i piani di azione e delle politiche che possano riguardare la promozione dei diritti dei minorenni, sulla base dei diritti enunciati nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il tavolo è presieduto dall’assessora con deleghe a Scuola, Infanzia e Empoli Città dei bambini e delle bambine, dai rappresentanti degli studenti e da enti che a diverso titolo si occupano di promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e altri stakeholder.

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo a comune.empoli@postacert.toscana.it

Info e modulistica al sito https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-eventuali-enti-associazioni-del-Terzo-Settore-a-far-parte-dell-organismo-di-coordinamento-tra-amministrazione-e-societa-civile-sulle-politiche-per-l-infanzia-e-l-adolescenza

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a bambinebambini@comune.empoli.fi.it

IL PROGRAMMA - Il Programma internazionale Città Amiche dei bambini e degli adolescenti mira a promuovere l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso l’elaborazione di politiche a livello comunale. È stato lanciato dall'UNICEF e dal Programma delle Nazioni Unite per dare seguito alle risoluzioni della 2° Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II), durante la quale la comunità internazionale si accordò nel riconoscere che il benessere dei minorenni è indice di un ambiente sano, di una società democratica e di un’amministrazione locale efficiente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa