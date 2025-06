Torna la Festa de L’unità a Empoli

Una tradizione che si rinnova. Torna ad Empoli la Festa de L’Unità, dal 18 al 25 giugno, alla Vela Margherita Hack di Avane.

«Saranno otto giorni di politica, cultura, musica, divertimento e buona cucina-assicura Fabio Barsottini, segretario del Partito democratico di Empoli-. La Vela di Avane sarà il cuore pulsante di una tradizione che si rinnova, un appuntamento che per generazioni ha rappresentato un simbolo di partecipazione, condivisione e impegno.

Sarà una festa pensata per ritrovarci insieme, in uno spazio aperto al dialogo, alla cultura e all’incontro. Torniamo anche in un luogo che già ospitò la festa dal 2006 al 2010, iniziando il lungo percorso di recupero di un luogo simbolo della storia empolese».

L’evento ha in programma presentazioni di libri, appuntamenti politici, spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini e uno spazio gioco, un programma, pensato per coinvolgere tutte le generazioni.

«Non mancheranno la buona cucina e i momenti conviviali, perché parlare di politica significa anche ritrovarci, conoscersi, confrontarci e condividere-aggiunge il segretario-. Questa festa è per noi un’occasione preziosa per riscoprire il valore dello stare insieme e per riaffermare con forza la nostra voglia di costruire un mondo e una politica migliori.

In un contesto politico nazionale e internazionale così complesso è sempre più importante creare momenti in cui la libertà, la democrazia e la pace tornino a essere valori fondanti della nostra comunità. Un momento di gioia e impegno, aperto a tutte e tutti».

Già da qualche settimana il Pd di Empoli è mobilitato per organizzare la festa, con la preparazione dei volontari, che a decine, si sono offerti per la realizzazione dell’evento.

«Abbiamo avuto una grande risposta dai nostri iscritti, la festa da sempre è una manifestazione fatta dalla passione e impegno di tante persone, senza le quali nulla sarebbe possibile».

A breve sarà comunicato il programma dettagliato della Festa.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

Notizie correlate