Toscana Aeroporti, Wizz Air inaugura la nuova rotta Pisa-Katowice

Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell'area EMEA, ha ufficialmente inaugurato la nuova rotta che collega Pisa e Katowice, ampliando il proprio network dallo scalo Pisano, dove già opera collegamenti diretti per Tirana, Bucarest Otopeni e Varsavia Chopin e segnando così un ulteriore passo avanti nell’espansione della compagnia tra Toscana e Polonia.

A partire da lunedì 2 giugno 2025, i voli che collegheranno la città della Torre Pendente al capoluogo della Slesia saranno operativi tre volte a settimana – ogni lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €24,99.

La nuova rotta si inserisce nella strategia di crescita di Wizz Air volta a rafforzare i collegamenti tra l’Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo: con il collegamento Pisa - Katowice infatti, la rete di Wizz Air tra Polonia e Italia raggiunge il traguardo di 29 collegamenti attivi. La tratta va inoltre ad aggiungersi alle oltre 200 rotte dall’Italia verso più di 80 destinazioni in 32 paesi programmate da Wizz Air per la stagione estiva 2025, mettendo così a disposizione oltre 13 milioni di posti a tariffe low cost.

Katowice, vivace centro culturale e creativo della Slesia, è una destinazione sorprendente che unisce passato industriale e innovazione. Nota per la sua vivace scena artistica, l’architettura modernista e i suoi spazi verdi, alcune delle attrazioni più famose della città sono il Museo della Slesia, la futuristica Arena Spodek e la celebre sala della NOSPR (Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca), una delle sale concerto migliori d’Europa. Ottimo punto di partenza per scoprire anche il sud della Polonia, Katowice consente facili escursioni verso i Monti Beschidi e la storica Cracovia, a breve distanza.

"Siamo entusiasti di lanciare la nuova rotta Pisa - Katowice, che rafforza la nostra rete tra Italia e Polonia e apre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri di entrambe le nazioni” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questo ulteriore collegamento attesta il nostro impegno e la nostra presenza nel mercato italiano, rappresentando inoltre un’occasione unica per valorizzare le eccellenze turistiche, artistiche e gastronomiche della Toscana. Con la nostra rete in espansione, una flotta moderna e un rinnovato focus sulla personalizzazione tramite l’iniziativa Customer First Compass, ci impegniamo a rendere i viaggi più accessibili, piacevoli e su misura per tutti i nostri passeggeri.”

Questa tratta rappresenta infatti un’opportunità di viaggio accessibile, pensata per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, come dichiarato nel programma Customer First Compass di Wizz Air, attraverso cui la compagnia si impegna ad evolversi in linea con le esigenze dei propri clienti, offrendo tariffe basse, maggiore flessibilità, un’esperienza fluida e un servizio dedicato in ogni fase del viaggio.

"Siamo lieti di inaugurare con Wizz Air il nuovo collegamento Pisa–Katowice, che consolida ulteriormente il ruolo del nostro scalo come hub strategico di connessione tra la Toscana e l’Europa» – ha dichiarato Toscana Aeroporti. «L’attivazione di questa nuova rotta rappresenta un’opportunità importante per ampliare l’offerta ai nostri passeggeri, sia in ottica turistica che business. In un contesto di costante crescita del traffico e del network, l’Aeroporto di Pisa continua a rafforzare la propria vocazione, anche grazie al progetto di ampliamento del terminal, con l’obiettivo di garantire collegamenti sempre più capillari, accessibili ed efficienti".

Fonte: Ufficio Stampa