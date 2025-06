All'Università di Firenze un convegno per avvicinarsi al mondo dei dati e dell'open access

Avvicinarsi al mondo dei dati e dell’open access con esperti dell'Università di Firenze e volontari di Wikidata. L’Ateneo ospita il convegno intitolato “Wikidata and research”, evento dedicato all’esplorazione delle potenzialità di Wikidata, il grande database multidisciplinare, multilingue, aperto e gratuito.

Il convegno si articolerà in due giorni, giovedì 5 giugno in Aula Magna (piazza San Marco 4 – ore 9.30) e venerdì 6 giugno in due location: il Plesso Via Laura (via Laura 48 – ore 9.30) e la sede del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - Sagas (via Gino Capponi 9 – ore 9.30). Inoltre, mercoledì 4 giugno è prevista una conferenza preparatoria presso la Biblioteca delle Scienze Sociali (ore 16 - Campus di Novoli, via delle Pandette, 2).

Nelle due giornate si alterneranno interventi accademici, presentazioni di ricerche, casi di studio e progetti innovativi, sessioni pratiche e momenti di confronto tra partecipanti. Gli interventi si terranno in italiano e inglese e toccheranno diversi ambiti disciplinari e approcci metodologici, offrendo un’occasione di dialogo tra esperti, ricercatori e appassionati di tecnologia e open data.

Il convegno, aperto da Stefano Cannicci, delegato a dottorato di ricerca e attività dell’Istituto Universitario di Studi Superiore dell’Ateneo Fiorentino IUSSAF, è organizzato da un comitato scientifico composto da docenti e personale tecnico amministrativo di Unifi – Silvia Bruni, Franco Bagnoli, Antonella Buccianti, Dimitri D’Andrea, Annick Farina, Fulvio Guatelli, Rossana Morriello e Maria Ranieri – e volontari di Wikimedia Italia.

L’evento si propone di approfondire come Wikidata possa essere utilizzato come strumento e infrastruttura per la ricerca scientifica, la gestione dei dati aperti e la diffusione della conoscenza. Wikidata rappresenta anche il principale archivio di dati strutturati utilizzato dai progetti Wikimedia, tra cui Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikisource. Tutti i contenuti di Wikidata sono rilasciati con licenza Creative Commons Zero (CC0), facilitando l’esportazione e l’integrazione con altri dataset del web semantico.

La conferenza preparatoria del 4 giugno, intitolata “Aspettando Wikidata a Firenze: bottega della scienza sui dati liberi e il loro uso”, trae spunto dall’esigenza di promuovere una corretta divulgazione della cultura del dato, soprattutto in un’epoca in cui l’innovazione dell’intelligenza artificiale rende il tema dei dati ancora più centrale. L’evento mira a coinvolgere cittadini, studenti e tutta la comunità accademica in un momento di scambio aperto, con attività interattive e momenti di dialogo con esperti del settore. Attraverso giochi e attività di confronto sui dati, si cercherà di rispondere alle curiosità dei partecipanti, promuovendo un uso consapevole e informato delle informazioni.

La partecipazione a convegno e pre-conferenza è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile consultare il programma dell’evento o scrivere a conference@wikimedia.it

Fonte: Università degli Studi di Firenze