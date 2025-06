Use Rosa Scotti, Liga Vente non si tocca: conferma per la pivot

Se l’anno scorso all’Use Rosa Scotti era una giocatrice da scoprire nonostante una carriera sempre su alti livelli, quest’anno è una garanzia assoluta. Anche nella prossima stagione, per quel che riguarda il ‘pitturato’, si potranno dormire sonni tranquilli. A presidiarlo sarà ancora la pivot lettone Liga Vente che ha chiuso l’ennesimo campionato su altissimi livelli.

Pivot classe 1991, Liga è stata fra le grandi protagoniste del quarto posto finale e della vittoria in Coppa Italia ed è per questo che coach Alessio Cioni ha puntato ancora su di lei sapendo che uno dei ruoli chiave della squadra sarà coperto come meglio non si potrebbe.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

