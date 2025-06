Vendeva droga in casa a San Giovanni, arresto e 900gr di hashish sequestrati

Nel pomeriggio del 2 giugno, un’operazione congiunta del Commissariato di Polizia San Giovanni e del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale di Firenze ha portato all’arresto di un giovane fiorentino di 20 anni, colto in flagrante per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella stessa circostanza, è stato denunciato a piede libero un coetaneo, presunto acquirente.

L’attività è scaturita da un’indagine info-investigativa che ha condotto gli agenti a predisporre servizi di osservazione nei pressi dell’abitazione del sospettato, situata in via Manni. Qui, nel primo pomeriggio, gli agenti hanno notato l’arrivo di due giovani a bordo di uno scooter. Dopo un breve scambio di battute con il 20enne affacciato al balcone, uno dei due è entrato nell’appartamento, per poi uscire poco dopo.

I due sono stati seguiti e fermati nei pressi di via del Gignoro. Durante il controllo, uno di loro ha consegnato spontaneamente un panetto di hashish del peso di 98 grammi, dichiarando di averlo appena acquistato per 500 euro.

Contemporaneamente, altri agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione del sospettato, dove all’interno della camera da letto sono stati rinvenuti sette panetti di hashish e alcuni frammenti della stessa sostanza, per un peso complessivo di 784 grammi. Nel comodino è stata trovata anche la somma di 500 euro, ritenuta provento della compravendita appena avvenuta.

Sia la droga che il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Il giovane arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del 3 giugno. Il presunto acquirente, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà.

Notizie correlate