A 104 anni non rinuncia al voto: Nella Milanesi un "esempio di cittadinanza attiva"

"Un grande esempio di cittadinanza attiva". Nella Milanesi, residente a Vinci, non rinuncia al diritto di voto, neanche a 104 anni.

Oggi il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, le ha consegnato la tessera elettorale, richiesta tramite la figlia, per permetterle di esprimere la sua preferenza in occasione del referendum in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Attraverso la propria pagina Facebook, SPI CGIL Firenze ha voluto renderle omaggio, definendola un "grande esempio di cittadinanza attiva".

"Grazie nella, andiamo a votare insieme a te", scrive la pagina Facebook di SPI CGIL Vinci - cerreto Guidi

