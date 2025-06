Al via 'Getta via i pregiudizi': i cestini di Firenze con la bandiera dei diritti umani

È ripartito ufficialmente il progetto “Getta via i pregiudizi”, ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alia Multiutility, e patrocinato dal Comune di Firenze.

L'attività si inserisce dentro alle azioni previste dal Protocollo per la sostenibilità e i diritti, sottoscritto dall’Avv. Fiammetta Chiarini, Responsabile Attività Istituzionali – Firenze per la RFK Italia, ed il Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Alia, Giuseppe Meduri, alla presenza dell’Amministrazione comunale. Con la firma del protocollo e l’evento è partita una nuova fase del progetto con l’obiettivo di promuovere la cultura dei diritti umani, dell’inclusione e della cittadinanza attiva, insieme al rispetto per l’ambiente ed alla sostenibilità ambientale attraverso un gesto simbolico ma di grande impatto visivo e sociale: la decorazione dei cestini urbani con i colori della bandiera dei diritti umani. I primi cestini colorati, presso il complesso de Le Murate di Firenze, sono opera dei ragazzi dell’Istituto ISI Florence, dei partecipanti al doposcuola della RFK Italia, degli studenti dell’ISISS De Luca di Avellino (terzo classificato alle ultime Olimpiadi dei Diritti Umani), del gruppo teatrale “La Stanza dell’Attore” del Liceo Michelangelo e dei giovani de “Le Discipline aps”. Fino a novembre 2025, l’iniziativa si diffonderà in tutta la città, con la decorazione di numerosi cestini collocati in spazi pubblici simbolici e frequentati, trasformandoli in strumenti di educazione civica e partecipazione.

“Un semplice gesto dal forte significato. I colori della bandiera dei diritti umani per la città di Firenze sono un segnale tangibile dell’impegno che ogni giorno mettiamo sul territorio, coinvolgendo giovani, scuole, istituzioni e realtà civiche che promuovono consapevolmente i diritti umani e l’inclusione. Nel corso dell’anno questa sinergia crescerà, per diffondere un messaggio di uguaglianza tra i cittadini e i turisti ed un invito a tutti di gettare via ogni forma di pregiudizio” dichiara Federico Moro, Segretario Generale RFK Human Rights Italia.

“Siamo lieti di avviare assieme questo progetto, che segna un nuovo impegno di Alia Multiutility in quello che possiamo definire ‘Brand Activism’, ovvero coniugare l’impegno per la sostenibilità ambientale fino a quella sociale unito all’impegno per i diritti civili ed il bene comune.” – afferma Giuseppe Meduri, Direttore relazioni esterne e comunicazione di Alia Multiutility. “Diritti civili, sostenibilità, solidarietà, ambiente sono temi che costituiscono un patrimonio comune di valori condivisi. Le istituzioni cittadine vogliono lanciare questo messaggio in maniera sempre più capillare, ed anzi vogliono farlo viaggiare letteralmente per le strade della città. Quindi grazie a chi oggi insieme a noi promuove i diritti cercando di rendere questa sfida contemporanea, cercando di dare, oggi, ai giovani risposte che siano all’altezza dei loro bisogni e delle istanze che ci pongono. Cerchiamo di creare un futuro ma soprattutto un presente migliore, per loro ed anche per noi” - ha commentato l’assessora all'Educazione e ai Diritti del Comune di Firenze, Benedetta Albanese. Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore, e pone l’educazione ai diritti umani al centro di un percorso partecipato e visibile, capace di coinvolgere tutta la comunità fiorentina.

