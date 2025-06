Alla libreria NessunDove di Empoli l'incontro con l'autore Nicolò Targhetta

La libreria NessunDove di Empoli organizza l'incontro con Nicolò Targhetta, autore del "Commissario Elfo" e "Non è successo niente". L'appuntamento, a ingresso gratuito su prenotazione, è per sabato 7 giugno alle ore 17.30.

"Colui che ha dimostrato che sì, può succedere qualcosa anche quando sembra proprio di no" spiegano dalla NessunDove. "33 anni, padovano DOC, è passato da scrivere storie in pigiama a conquistare centinaia di migliaia di follower senza mai prendersi troppo sul serio. Un tipo che riesce a trasformare l’ordinario in straordinario con ironia tagliente e quel pizzico di follia che ci piace. E se pensate che il detective elfo sia solo un personaggio di fantasia, beh, Nicolò vi sfida a risolvere i misteri della vita reale con la stessa leggerezza e sarcasmo delle sue storie. Perché in fondo, non è successo niente... o forse è successo tutto, ma nessuno se n’è accorto! Pronti a tuffarvi in un mondo dove il nulla è tutto tranne che noioso?"

Per prenotazioni:

Libreria NessunDove

P.zza Farinata degli Uberti, 18 - Empoli

Cell. 351 773 8928

Mail: info@librerianessundove.it

Fonte: Libreria NessunDove