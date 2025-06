Casa, intervento per sostenere Comuni in acquisto immobili Erp da procedure esecutive

Un contributo economico ai Comuni per acquisire immobili da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS) nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali.

E’ questo il contenuto del bando da un milione di euro approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alle politiche della casa Serena Spinelli.

Soggetti beneficiari saranno i Comuni nel cui territorio sono localizzati gli immobili.

Il contributo è concesso, attraverso la modalità operativa “a sportello”. Pertanto le richieste di contributo, nel rispetto dei requisiti, dei termini e condizioni fissati nell’avviso pubblico saranno finanziate tenendo conto dell’ordine di arrivo delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. il contributo sarà provvisoriamente determinato nella misura del 70% del prezzo di acquisto.

“E’ una tipologia di azione innovativa – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - uno strumento in più per affrontare l’emergenza casa e dare risposte concrete”

“Si tratta – ha commentato Serena Spinelli - di una tipologia di intervento pensata per favorire gli enti locali nella partecipazione a procedure che arrivano a seguito di fallimenti, come ad esempio le aste giudiziarie, e quindi nell’acquisizione di immobili che consentano di ampliare il patrimonio di alloggi pubblici”.

“Crediamo – ha aggiunto - che risponda a una esigenza sentita dai Comuni, dando degli strumenti e delle possibilità in più. Alla crisi abitativa rispondiamo mettendo in atto tutte le risorse e le modalità possibili, a fronte del disimpegno nazionale. Il tema del diritto alla casa è infatti sempre più pressante e dobbiamo mettere insieme e condividere con i Comuni e i soggetti gestori tutte le soluzioni possibili”.

Tutte le informazioni sull’avviso pubblico: https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-l-acquisto-di-immobili-destinati-all-edilizia-residenziale-pubblica-e-all-edilizia-residenziale-sociale

Fonte: Regione Toscana