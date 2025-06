Cena con delitto al Castellare di Tonda: il vero delitto sarebbe non esserci

Il prossimo 28 giugno il ristorante Il Gusto del Castellare ospiterà un divertente gioco di ruolo con un mistero da risolvere, una cena con cucina toscana tradizionale, buona compagnia e tante risate: sarà una vera e propria indagine quella che i partecipanti alla Cena con Delitto dovranno risolvere. Tra una portata e l'altra sarà necessario decifrare gli indizi, ricostruire il mosaico della storia e individuare il colpevole, il cui ruolo potrebbe essere impersonato da ciascuno dei partecipanti. Sì, perché la sfida è aperta: i ruoli verranno assegnati all'inizio della serata e in sorte potrebbe toccare anche quello dell'assassino! I commensali sono infatti i veri protagonisti: impegnati a scoprire o non farsi scoprire, sarà la loro capacità di nascondere o svelare dettagli a determinare il ritmo del gioco.

La formula Cena con delitto consente ai partecipanti di vivere un'esperienza immersiva in una delle 'crime scene' che affollano gli schermi televisivi e cinematografici e di cimentarsi in una vera e propria sfida intellettuale. Scoprire o... non farsi scoprire?

Ad allietare il tutto una cena di quattro portate con la cucina tradizionale de Il Gusto del Castellare, ristorante della Tenuta Castellare di Tonda di proprietà di Stefano Scotti e la freschezza della notte montaionese.

La serata sarà condotta da Giorgia Masneri, attrice e regista che da anni porta in giro per l'Italia quella che è ben più di una rappresentazione teatrale, scegliendo con cura le location del mistero. "Il set è essenziale per il successo della serata" spiega Masneri "perché la location determina il tipo di storia che metteremo in scena con dettagli realistici che faranno scorrere un brivido sulla schiena ai partecipanti ma allo stesso tempo sfateremo la paura con tante risate!".

Regalarsi un weekend di divertimento e relax

Per consentire di abbinare la partecipazione al gioco con un fine settimana di completo relax è possibile anche soggiornare al Castellare di Tonda con formula mezza pensione e la possibilità di rilassarsi alla SPA con vista panoramica. Prenotando il pacchetto ‘Weekend | Cena con Delitto’ sarà possibile partecipare alle tante attività organizzate nella Tenuta con uno sconto speciale. Al Castellare, infatti, ogni settimana è possibile scoprire il territorio a bordo di un trattore, lanciarsi in un’avvincente e pacifica caccia al tartufo, degustazione di olio, vini, miele e prodotti al tartufo della Tenuta.

Eventi anche a luglio: ‘Sotto le stelle del Castellare’

L'evento rientra nel programma più ampio dell'estate al Castellare che prevede il prossimo 16 luglio lo speciale 'Sotto le stelle del Castellare'. La serata, organizzata in collaborazione con l'Associazione Astrofili Alta Valdera, trae vantaggio dalla straordinaria posizione della Tenuta nel cuore della campagna toscana che assicura una quasi totale assenza di fonti luminose e la possibilità di vedere le stelle del firmamento estivo con le spiegazioni di esperti di settore.

"Quello che vogliamo condividere è soprattutto l'amore per la natura" ha spiegato il patron del Castellare, Stefano Scotti "e portare le persone a scoprire la ricchezza di un territorio che abbiamo cercato di preservare al suo stato originario".

Come partecipare agli eventi del Castellare di Tonda

Per prenotare è sufficiente contattare il Castellare di Tonda al numero 0571 697706, al quale è possibile inviare anche un messaggio WhatsApp o scrivere all’indirizzo info@castellareditonda.com.

Il costo della serata Cena con Delitto è di 70 Euro.

Il costo della serata Sotto le stelle del Castellare è di 35 euro

'Il ristorante Il Gusto del Castellare è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena'

Via Cerroni snc

50050 Montaione Firenze

+39 0571 697706

info@castellareditonda.com