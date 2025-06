Chikungunya virus a Campi: scatta la disinfestazione urgente in due vie del comune

Il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, ha disposto con un’ordinanza una disinfestazione straordinaria per emergenza sanitaria, dopo che l’Asl Toscana centro ha segnalato la presenza sul territorio comunale di soggetti, provenienti dall’estero, affetti da Chikungunya, virus trasmesso dalla zanzara tigre.

L’intervento, previsto dal Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, riguarderà via Ippolito Nievo e via Mammoli e comprenderà trattamenti sia su suolo pubblico che privato, con ispezioni porta a porta per individuare ed eliminare focolai larvali.

La popolazione sarà avvisata con cartelli e comunicazioni dirette nelle zone interessate.

Notizie correlate