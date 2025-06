CNA Storie con Luigi Bua di 'Panamerica' di Castelfiorentino

Ritorna la rubrica CNA Storie di Radio Lady 97.7, l'appuntamento settimanale del mercoledì in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione ideata per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 4 giugno, è stata ospite Luigi Bua, titolare di Panamerica di Castelfiorentino, insieme a Marco Goretti di Cna Empolese Valdelsa.

Panamerica è un’azienda nata nel 2020, specializzata nella vendita di iPhone nuovi, usati e ricondizionati. L’idea è frutto della passione di Luigi Bua per l’elettronica, in particolare per la riparazione dei componenti degli smartphone.

"Ho aperto Panamerica a 22 anni, quasi per gioco - racconta Luigi -. Ho sempre avuto la passione per la tecnologia, e lavorando da dipendente nel settore, ho imparato ‘avanzatempo’. In un certo senso, è stato un percorso naturale".

Questa passione si riflette anche nella pagina Instagram dell’azienda, dove Luigi pubblica video delle riparazioni effettuate personalmente: “Per me è fondamentale mostrare il processo al cliente. Ogni ricambio e accessorio che offriamo deve prima convincere me. La qualità viene prima di tutto”. La pagina è seguita non solo dai clienti di Castelfiorentino, ma da persone di tutta la Toscana.

La svolta arriva durante un periodo di infortunio sul lavoro. "Mentre ero fermo, ho iniziato a fare riparazioni a tempo pieno. All’inizio Panamerica era nata come attività all’ingrosso per i negozi, ma poi si è evoluta nella vendita online e, successivamente, in un centro assistenza per iPhone usati", spiega.

Dopo una prima fase dedicata esclusivamente alla vendita all’ingrosso, è nato il centro assistenza, che oggi conta un’ampia clientela: dal ragazzo giovane fino alla persona anziana. “Gli anziani, in particolare gli over 80, hanno bisogno di un supporto maggiore, specialmente quando prendono in mano per la prima volta un dispositivo come l’iPhone”, racconta Luigi.

Tutto è iniziato da un lotto di iPhone con display e batteria da sostituire: “Anche a costo di romperli, dovevo imparare. Ho studiato tanto, seguito corsi, ma è stata soprattutto la pratica a farmi crescere. Mi ricordo che una delle prime volte una batteria ha preso fuoco”.

Il nome “Panamerica” nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: “Cercavo un nome unico, e pensando in grande mi è venuta in mente la Panamericana, la strada più lunga del mondo. Così l’ho abbreviato in Panamerica”.

Anche il rapporto con CNA è frutto dell’iniziativa di Luigi: “Li ho cercati io. Avevo solo 22 anni, ero praticamente un ragazzino. Avevo bisogno di affidarmi a persone solide nel territorio”.

Marco Goretti di CNA sottolinea: “Dobbiamo recuperare il rapporto con i giovani. Hanno un approccio diverso rispetto agli artigiani tradizionali. Inoltre, il settore delle riparazioni tecnologiche sta rischiando di scomparire, ma per prodotti costosi come l’iPhone, vale sempre la pena intervenire piuttosto che buttare”.

Panamerica vende iPhone nuovi, usati e ricondizionati. Luigi chiarisce una distinzione spesso poco compresa: “Un dispositivo usato, come quelli selezionati da noi, è un telefono che non è mai stato aperto né riparato, ma ha superato tutti i test funzionali. Ha due anni di garanzia, come un prodotto nuovo. Il ricondizionato, invece, è stato riparato - può aver avuto una batteria o un display sostituiti - ma anch’esso viene venduto con due anni di garanzia. Sono entrambi ottimi prodotti, e io, onestamente, li sceglierei entrambi”.

Un consiglio da Luigi: “Per chi vuole passare a iOS ed è abituato a brand Android, consiglio di iniziare con un iPhone usato. È un modo più accessibile per approcciarsi al mondo Apple, senza dover subito affrontare la spesa di un nuovo dispositivo. In questo modo si può scoprire l’ecosistema iOS e valutarne i vantaggi, senza rischi grazie alla garanzia inclusa”.

Il centro utilizza per le riparazioni il 99% di ricambi originali. “È una scelta più costosa, ma è sinonimo di qualità. Come per le auto: se si cambia un componente, si vuole che sia originale. Anche le nostre riparazioni sono coperte da due anni di garanzia: ogni dispositivo viene aperto, controllato, sigillato con cura come se uscisse dalla fabbrica”.

“I problemi più frequenti? Sicuramente display rotti per cadute o pressioni e batterie esauste. Ma vediamo anche casi di iPhone caduti da motorini, da piani alti o finiti in acqua. In questi ultimi casi, è fondamentale intervenire subito, per ‘rianimare’ il telefono”.

Sebbene Panamerica sia specializzata in iPhone, il centro fornisce assistenza anche per altri marchi. L’orario di apertura è dalle 9 alle 13:30 e dalle 16 alle 19:30.

Viale Duca d'Aosta, 6

Castelfiorentino FI

370.3229419

info@panamerica.it

panamerica.it