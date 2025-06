Comune di Lucca risolve la concessione delle strutture sportive legate alla Lucchese

A seguito delle vicende che hanno condotto al fallimento della società Lucchese 1905, l’amministrazione comunale comunica di aver formalmente risolto la concessione relativa allo stadio Porta Elisa, all’adiacente centro sportivo “Sandro Vignini” e ai campi sportivi di San Vito e Sant’Anna.

Il Comune di Lucca avvia quindi l’iter per tornare in possesso delle strutture, favorendone la disponibilità e l’operatività per le attività sportive e sociali del territorio.

In particolare, il centro sportivo Vignini potrà ospitare regolarmente i consueti centri estivi dedicati ai giovani, assicurando così continuità a un servizio educativo e sportivo molto atteso ogni anno dalle famiglie.

La ripresa diretta della gestione delle strutture consentirà inoltre all’amministrazione di avviare nuovi interventi di manutenzione necessari, che negli ultimi anni erano stati trascurati o rimandati. L’obiettivo è mantenere gli impianti in condizioni adeguate per l’uso da parte della cittadinanza e delle associazioni sportive del territorio, in attesa di una nuova compagine societaria che possa garantire il futuro della Lucchese, alla quale sarà ovviamente legata la nuova concessione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa