Il Comune di Signa apre le porte ai giovani: accolti quattro studenti dell’Istituto Galilei

Il Comune di Signa torna ad aprire le proprie porte ai giovani delle scuole superiori fiorentine. Arrivati la scorsa settimana rimarranno operativi fino al prossimo 13 giugno i quattro studenti dell’istituto Galilei di Firenze che presso il Comune di Signa stanno svolgendo il percorso per le competenze trasversali e di orientamento. Quindici giorni di esperienza lavorativa, per 30 ore settimanali, a stretto contatto con i dipendenti comunali per vivere da vicino la macchina amministrativa, apprendere saperi, conoscenze, buone pratiche e azioni operative.

Insieme a loro stanno operando in Comune anche i due giovani del servizio civile Niccolò Sparavigna e Giada Ducci.

“Dopo tanto tempo - ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi - grazie al grande lavoro svolto dalla responsabile del settore 1 dottoressa Valentina Fantozzi, la nostra Amministrazione comunale è tornata ad accogliere quattro studenti dell’Istituto Galilei di Firenze ai quali stiamo offrendo un momento di conoscenza diretta del mondo del lavoro così da garantire un’esperienza arricchente e agevolare le future scelte professionali. Un’esperienza formativa di qualità, dunque, utile a consolidare conoscenze, acquisire nuove competenze e confrontarsi con attività che aiutano a conoscersi meglio e ad orientare le future scelte di studio e lavoro. Non solo - ha continuato il primo cittadino - i quattro studenti coinvolti nel progetto stanno anche comprendendo come il nostro Ente è organizzato per garantire i servizi e regolare la vita dei nostri cittadini oltre ad acquisire competenze di cittadinanza davvero importanti di questi tempi”.

I quattro studenti accolti in Comune sono: Filippo Francini e Laura Schirosi, che stanno svolgendo il proprio periodo di stage presso il Ced, Sara Becchi che si trova al settore della ragioneria e Silvia He che si trova in Biblioteca. I quattro studenti sono stati dislocati nei diversi uffici in base ai diversi indirizzi scolastici di provenienza e ad ognuno è stato attribuito un tutor di riferimento che li segue giornalmente nello svolgimento delle diverse attività. Un progetto al quale, adesso, l’Amministrazione comunale intende garantire continuità e costanza anche grazie alla convenzione firmata con l’istituto Galilei di Firenze che potrà consentire, anche per il futuro, nuovi arrivi di giovani ragazzi pronti a comprendere il funzionamento di una macchina amministrativa complessa e variegata come quella comunale.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa