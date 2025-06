Concorso per street art sulla cabina Enel a Balconevisi, aperte le domande

L’associazione Balconevisi Eventi, in collaborazione con il progetto Street Art di E-distrubuzione promuove il concorso per la realizzazione di un'opera volta a valorizzare l’impatto visivo della cabina posta nella piazza centrale del paese di Balconevisi. La cabina elettrica potrà essere utilizzata nelle quattro facciate per un totale di circa 23,6 mq ed è possibile utilizzare diverse forme di creatività, dai murales ai graffiti, dai mosaici alle pitture.

Gli artisti e le artiste dovranno realizzare la loro opera ispirandosi al tema "la corsa più papera del mondo" partendo da alcune parole chiave come papero, contrade, bambini, corsa, tradizione, storia, territorio.

Modalità di partecipazione. Per partecipare è necessario avere più di 18 anni. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 di giovedì 31 luglio e si dovrà allegare uno o più bozzetti corredati da foto-inserimento/rendering e testo descrittivo dell’opera. La domanda può essere inviata entro la data di scadenza tramite mail all’indirizzo balconevisieventi@gmail.com oppure a mano a uno dei nostri associati previo contatto telefonico al num. 3293714447.

Tutti gli elaborati progettuali pervenuti nei termini previsti e in regola con le disposizioni del presente concorso verranno esaminati da un'apposita commissione esaminatrice che selezionerà il progetto in base ai criteri legati alla coerenza al concorso, originalità e innovazione del progetto, e alla fattibilità tecnico-economica. Il proponente del progetto selezionato potrà essere inviato ad un’audizione per sviluppare eventuali approfondimenti e fornire suggerimenti di miglioramento del progetto stesso.

La commissione può decidere di non procedere alla selezione di una o più opere, qualora le proposte presentate non siano considerate idonee o non conformi agli obiettivi e ai criteri del presente concorso.

L’opera dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data di messa a disposizione dell’area. Balconevisi Eventi, in collaborazione con Street Art di E-distribuzione si occuperanno di sostenere i costi per l’acquisto dei materiali volti alla realizzazione dell'opera. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni in merito è possibile inviare una mail a balconevisieventi@gmail.com

Fonte: Associazione Balconevisi Eventi