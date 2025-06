Cooperativa di Montespertoli: l’assemblea dei soci approva la fusione con Unicoop Firenze

Venerdì 30 maggio 2025 sarà ricordato come una data storica per la comunità di Montespertoli. L’assemblea dei soci della Cooperativa di Consumo locale ha infatti approvato, pressochè all’unanimità, la fusione per incorporazione con Unicoop Firenze, sancendo così il passaggio definitivo della realtà montespertolese all’interno della più ampia rete cooperativa regionale.

Fino ad oggi, la Cooperativa di Montespertoli era affiliata a Lega Coop e utilizzava il marchio Coop. Con la fusione, la cooperativa locale cessa la propria autonomia formale per diventare a tutti gli effetti parte integrante di Unicoop Firenze, mantenendo però vivo lo spirito cooperativo che l’ha caratterizzata fin dalle origini.

“Siamo difronte ad un evento epocale per la nostra Coop. Fondata nel 1944 essa ha costituito un punto di riferimento essenziale per la comunità di Montespertoli. Nel tempo Coop Montespertoli è stata caratterizzata da una gestione oculata e produttiva, garantendo lavoro a famiglie e a diverse aziende locali. Gli ultimi anni, sono stati assoggettati a notevoli cambiamenti di mercato nonché normativi e gestionali. Questi elementi hanno fatto sì che la fusione ed incorporazione con Unicoop Fi fosse la scelta ottimale per un futuro più sicuro nonché garantito in tutti i sensi”. Aggiunge Luciano Cutrini, presidente di Coop Montespertoli.

“Per Montespertoli molte cose cambieranno nei prossimi mesi – aggiunge il Sindaco Alessio Mugnaini – ma è necessario prima di tutto ringraziare il Consiglio di Amministrazione della nostra cooperativa per il lavoro serio e determinato che ha portato a questo importante traguardo, dopo un anno e mezzo di trattative.»

La fusione sarà operativa dal prossimo autunno e nei prossimi mesi i soci di Coop Montespertoli riceveranno tutte le informazioni operative relative al passaggio a partire dell’utilizzo delle tessere soci e al prestito sociale. L’Amministrazione Comunale di Montespertoli si è come sempre messa a disposizione e collaborerà insieme al Consiglio di Amministrazione di Coop Montespertoli per seguire da vicino questa fase di transizione, con l’obiettivo di garantire continuità nei servizi e di valorizzare al massimo il contributo della cooperazione alla vita economica e sociale del territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa