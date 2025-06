Corsi della rete Rete REA.net alle biblioteche di Santa Croce e Castelfranco di Sotto

La Rete REA.net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno anche nel 2025 presenta una serie di corsi che in parte si svolgeranno anche a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno. Fanno parte del progetto "REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net", un'iniziativa dedicata alla promozione dell'educazione permanente dei cittadini maggiorenni e adulti residenti nel territorio della rete documentaria.



Grazie alla collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla Rete REA.net (Empoli è capofila del progetto, a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), verranno offerti corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio.

Questi i corsi proposti dalla biblioteca di Castelfranco di Sotto

Da domani 5 giugno fino al 19 giugno si svolgerà dalle 9,30 alle 11,30 alla biblioteca di Castelfranco in piazza XX settembre nei locali della mediateca il corso “Sicurezza online (phishing, vendite fraudolente, furti d’identità e credenziali)”.

“Leggere e comprendere le bollette” che si terrà invece il 12 giugno 2025, dalle 9,30 alle 11,30, sempre nei locali della biblioteca comunale all'interno della sala mediateca.

Il 26 giugno invece partirà il corso “Leggere e comprendere gli atti della pubblica amministrazione” l'inizio del corso è fissato per le 9,30 e si protrarrà fino alle 11,30 sempre nei locali della mediateca attigua alla biblioteca di Castelfranco di Sotto.

Questi i corsi proposti dalla biblioteca di Santa Croce sull'Arno

dal 17 giugno al 24 dello stesso mese alla Biblioteca comunale di Santa Croce sull'Arno “Adrio Puccini” Saletta Vallini - Largo Delio Nazzi 1, si svolge il corso “Crescita economica e sostenibile” dalle 18 alle 20

Sempre alla biblioteca comunale di Santa Croce sull'Arno dal primo luglio al 8 luglio sempre dalle 18 alle 20 si svolgerà il corso “Terapie domestiche di pronto soccorso”

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati.



Per informazioni sui corsi è necessario rivolgersi al numero 0571 757948 – 0571 487260 (biblioteca di Castelfranco di Sotto) 0571 30642 (biblioteca di Santa Croce sull'Arno) oppure all’indirizzo segreteriareanet@comune.empoli.fi.it . Per la preiscrizione ai corsi, invece, è necessario scrivere per email al seguente indirizzo realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it con oggetto: "CORSO (Titolo del corso) + Nome partecipante".

L’email dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso prescelto.

L’iscrizione sarà confermata tramite la compilazione del modulo firmato ricevuto e restituito all’indirizzo realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it .

Numero max. partecipanti: 10. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 5.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate