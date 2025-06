Da un’idea della chirurgia dell’obesità del Santa Maria Nuova, nasce l’associazione di pazienti 'Il Giusto Peso'

Da un’idea della chirurgia dell’obesità dell’ospedale di Santa Maria Nuova, centro di eccellenza per la chirurgia dell’obesità e prontamente raccolta da un gruppo di pazienti con problemi di peso, nasce “Il Giusto Peso”, l’associazione di promozione sociale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze del sovrappeso e degli stili di vita non corretti. Con sede legale a Firenze e rami operativi su Prato e Pistoia dove operano le altre chirurgie della Asl Toscana centro, “Il Giusto Peso” rappresenta il vaso comunicante tra le tante iniziative sul territorio legate ai corretti stili di vita e la società civile. Con l’obiettivo di integrare l'offerta sanitaria dell’Azienda per amplificare anche l'azione multidisciplinare ospedaliera e ambulatoriale, recentemente si è tenuto a Prato un evento di presentazione dell’associazione patrocinato dalla Asl Toscana centro. All’appuntamento hanno dato il loro contributo decisivo di esperienza e competenza, gli operatori sanitari dei centri bariatrici aziendali coinvolti nella gestione del sovrappeso. Non solo medici chirurghi ma anche diabetologi, endocrinologi ed esperti di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

“È stata l’occasione per dimostrare come un centro di chirurgia bariatrica che nasce come eccellenza a Firenze – ha sottolineato il dott. Luca Leuratti della Chirurgia Generale Bariatrica e Metabolica del Santa Maria Nuova diretta dal dott. Enrico Facchiano – riesce a offrire qualità ed eccellenza su tutto il territorio metropolitano”.

Alla presentazione a Prato hanno partecipato per l’Azienda sanitaria il dott. Stefano Lucarelli, Direttore del Centro disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, che ha presentato la struttura dipartimentale da lui diretta e articolata nelle sedi di Empoli, Firenze e ora anche Prato; la dott.ssa Cristiana Maria Baggiore, Direttore Area Diabetologia Endocrinologia e Allergoimmunologia Clinica, che ha sottolineato il ruolo di volano virtuoso che le realtà associative possono rappresentare sul territorio; la dott.ssa Lorena Paganelli, Direttore della Società della Salute di Prato, ha spiegato come le iniziative non solo sanitarie ma anche territoriali possano integrarsi per superare i limiti che impediscono ancora la diffusione capillare dei corretti stili di vita; il dott. Marcello Lucchese, presidente emerito della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche, ha ripercorso le origini della chirurgia dell’obesità sul territorio di Firenze e l’integrazione fra le diverse professioni; il dott. Enrico Facchiano, Direttore della Chirurgia Generale, Metabolica e Bariatrica dell'Ospedale Santa Maria Nuova e della Chirurgia Metabolica e Bariatrica dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia, ha ricordato come il modello di eccellenza applicato alla chirurgia bariatrica sia stato uniformato in tutte le sedi aziendali (Firenze, Prato, Pistoia); la dott.ssa Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana ha portato l'interesse dell'Ordine ad essere parte attiva nel processo di sviluppo delle attività dell'associazione.

Infine l’associazione ha presentato i primi progetti in cantiere: la costituzione di uno sportello di ascolto permanente; un “Progetto Palestra” per i soci; attività sportiva all’aria aperta, già a partire da questo mese, sotto la supervisione di un trainer professionista; un ciclo di serate per promuovere la cultura della corretta alimentazione e i corretti stili di vita con galleria fotografiche e presentazione di libri.

Fonte: Ausl Toscana Centro

