Da Unipi e le Strade del Vino e dell’Olio del Montalbano un bootcamp su IA e destinazioni turistiche inclusive

Sabato 7 giugno, la città di Vinci (FI) ospiterà un evento di rilievo internazionale dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale applicata al territorio come destinazione turistica: l’Artificial Intelligence Bootcamp & Challenge, frutto della collaborazione tra l’Università di Pisa e l’associazione Strade del Vino e dell’Olio del Montalbano.

L’iniziativa rappresenta il seguito di numerosi incontri avvenuti negli ultimi anni, che hanno visto protagonisti studenti dei corsi di Agribusiness delle Università di Pisa e Siena, dottorandi e ricercatori impegnati nella valorizzazione del territorio attraverso ricerche sui prodotti tipici, strumenti digitali e strategie di marketing territoriale.

Quest’anno, l’evento si inserisce nel quadro del Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale per la Società, dell’Alleanza Europea Circle U., e del progetto finanziato dal PNRR SOBIGDATA, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni AI-driven per la promozione di destinazioni turistiche sostenibili e inclusive, con un focus sul territorio delle “Terre di Leonardo”.

Durante il bootcamp, format utilizzato dal Contamination Lab dell’Università di Pisa per un dialogo costruttivo con il territorio, dottorandi provenienti da tutta Italia lavoreranno in team interdisciplinari per affrontare quattro sfide ispirate al concorso dell’Organizzazione Mondiale del Turismo: branding, promozione e marketing; destinazioni intelligenti e tecnologie avanzate; educazione e tecnologia; sostenibilità e accessibilità. Le attività includeranno workshop formativi, interviste a operatori del territorio (tra cui amministratori pubblici e imprenditori locali), e visite di studio a luoghi simbolici come il Museo Leonardiano. I partecipanti raccoglieranno dati e svilupperanno proposte progettuali innovative, con il supporto di esperti del settore.

Il percorso culminerà nel Demo Day del 10 giugno, che si terrà presso l’Università di Pisa, dove i team presenteranno le loro soluzioni davanti a una giuria di esperti e stakeholder locali. Parallelamente, studenti internazionali di laurea triennale e master parteciperanno a una sfida online, producendo video-proposte che saranno proiettate durante l’evento. Il miglior progetto riceverà un premio offerto dall’associazione Strade del Vino: un weekend per due in Toscana.

L’evento rappresenta un esempio concreto di università civica e trasformativa, capace di connettere ricerca, formazione e territorio, promuovendo un modello di sviluppo turistico sostenibile e partecipato.

Fonte: Università di Pisa