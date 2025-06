Firenze, ragazza aggredita mentre rientrava a casa: si indaga su un sospetto caso di violenza

Presunta violenza sessuale a una ragazza di 18 anni nella periferia di Firenze, tra Scandicci e Ponte a Greve. I carabinieri del capoluogo toscano stanno conducendo accertamenti dopo la segnalazione del codice rosa dell'Ospedale Torregalli.

La notizia è stata riportata oggi da La Nazione. Secondo il racconto della giovane, nella notte di venerdì scorso, intorno alla mezzanotte, mentre stava rincasando a piedi dopo essere scesa dalla tramvia in viale Nenni, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto. Da quel momento, afferma di non ricordare più nulla fino a circa un’ora dopo, quando si è risvegliata ferita e in stato confusionale in un campo.

La ragazza sarebbe poi riuscita a raggiungere a piedi l’unico locale ancora aperto nella zona di San Giusto, dove ha chiesto aiuto per contattare i genitori, che abitano nelle vicinanze. Successivamente è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Torregalli, dove è stata presa in carico con il protocollo del codice rosa, previsto nei casi sospetti di violenza sessuale.

L’episodio si sarebbe verificato nell’area compresa tra la Coop di Ponte a Greve, l’ex caserma dei Lupi di Toscana, l’ospedale di Torregalli e la zona residenziale di San Giusto a Scandicci. Al momento, pur essendoci stato un intervento dei carabinieri, non è stata presentata alcuna querela formale e non vi sono conferme ufficiali in merito a un’aggressione a sfondo sessuale. Le indagini sono in corso.

