Andrea Cuscito entra nella Lega: “Scelta coerente per rafforzare il centrodestra nel territorio”

Un nuovo ingresso rafforza la Lega nella Città Metropolitana di Firenze. Il consigliere comunale di centrodestra Andrea Cuscito, in carica a Greve in Chianti, annuncia ufficialmente la sua adesione alla Lega ed al suo Leader Matteo Salvini, spiegando di aver compiuto “una scelta politica chiara e coerente, per rappresentare meglio le istanze dei cittadini e rafforzare il centrodestra sui territori”.

In particolare desidero ringraziare l’onorevole Roberto Vannacci, "che con coraggio ha portato avanti battaglie culturali e politiche fondamentali per chi crede nei valori non negoziabili e nel buon senso".

"Entrare nella Lega è per me un passo naturale - dichiara Cuscito - perché condivido pienamente la linea del partito su identità, sicurezza, sviluppo sociale ed economico".

Cuscito aggiunge una riflessione sulle attuali dinamiche amministrative: "Le politiche della sinistra, tanto a livello locale quanto nazionale, si sono dimostrate miopi e scollegate dalla realtà. Hanno prodotto insicurezza, immobilismo economico e una gestione ideologica di temi fondamentali come l’educazione, la famiglia e l’immigrazione.

Cuscito sottolinea l’importanza di rilanciare una presenza forte del centrodestra nei comuni dell’area fiorentina: "Nel Chianti come in tutta la provincia di Firenze, è il momento di costruire un’alternativa concreta e radicata nei territori senza sè e senza ma".

Con questa adesione, Andrea Cuscito rafforza la presenza della Lega all’interno del consiglio comunale assieme al Capogruppo Roberto Abate e si pone come riferimento per tutti quei cittadini che credono nei valori della tradizione, del merito e della sovranità nazionale.

Un ringraziamento speciale va a Massimiliano Simoni Portavoce del MAC (Comitato il Mondo al Contrario), a Tommaso Villa Responsabile Organizzazione Lega Firenze e a tutto il Gruppo "Per il cambiamento" di Greve in Chianti per l'incrollabile sostegno.

Fonte: Ufficio Stampa

