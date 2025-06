Il sindaco incontra Barbara Bennetto, il padre William ha combattuto a Empoli nella Liberazione

Una visita emozionante che riavvolge il nastro della storia identitaria di questa città. Questa mattina (mercoledì 4 giugno 2025), il sindaco di Empoli ha ricevuto la visita di Barbara Bennetto dalla Nuova Zelanda, figlia di William Charles Henry Bennetto che, molto probabilmente, combatté a Empoli nel fronte neozelandese e contribuì alla sua liberazione.

Un incontro emozionante nel quale la figlia ha raccontato la storia di un padre forte, combattente e di solidi valori, aggiungendo che nelle storie della guerra che erano di ‘casa’, diceva spesso che i più forti della Resistenza erano coloro provenienti dai paesi a sud di Firenze e quindi anche di Empoli.

Nel percorso della valorizzazione della memoria storica della città e con essa dei suoi protagonisti, per ricordare quei militari neozelandesi che si trovarono a dover sostenere l'attacco finale a Empoli, nella zona di Santa Maria e piazza San Rocco, per liberare la città dai tedeschi e che, in quei drammatici momenti, persero la vita, il sindaco stamattina ha sottolineato che sarà realizzato un cippo commemorativo in piazza San Rocco per non dimenticare quei fatti avvenuti fra l'11 e il 14 agosto del 1944.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa