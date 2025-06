Incendio in una discoteca a Firenze mentre è chiusa, nessuna persona coinvolta

Incendio questa notte in una discoteca a Firenze, mentre era chiusa. Sul posto, intorno alle 4 in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, un'autobotte e al termine dell'intervento e dello spegnimento del fuoco il nucleo Nbcr, per il campionamento di eventuali acceleranti. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno interessato l'area esterna al locale, il bancone, la parte della copertura in cannicciato, le passerelle in legno e un container. Il locale al momento dell'incendio era chiuso e nessuna persona è rimasta coinvolta.

