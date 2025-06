Keu, la storia di un inquinamento ambientale: il convegno organizzato da Sempre Verdi

In questi ultimi anni in Toscana è emerso in modo inequivocabile come l'utilizzo come inerti degli scarti dei fanghi di depurazione essiccati, noti come KEU , ha determinato un diffuso inquinamento delle falde acquifere a causa del Cromo esavalente rilasciato nel tempo da tali scarti. Il convegno organizzato da Sempre Verdi, componente politica interna di Europa Verde, vuole ripercorrere la storia e le cause di questo inquinamento e prospettare una possibile soluzione, recentemente scoperta e brevettata, che prevede l'utilizzo del canapulo ottenuto dalla Canapa sativa.

Parteciperanno al convegno come relatori il Prof. Riccardo Petrini del dipartimento di scienze dell' Università di Pisa e Daniele Rovai, giornalista e scrittore e come testimoni delle situazioni locali il rappresentante Assemblea KEU Simone Alderighi e il portavoce di Europa Verde di Castelfiorentino Damiano Ghiozzi. Farà da mediatore del convegno la coportavoce di Europa Verde Toscana Cecilia Bassi

Il Convegno si terrà il giorno 6 giugno 2025 ore 21 presso casa del popolo le cascine a Empoli via Meucci 67.

Sempreverditoscana Europa Verde

Giampiero Dugo