Lightscapes & DeLights, a Pisa la mostra fotografica di Vera Covolan

Vera Covolan, con la sua mostra fotografica personale Lightscapes & DeLights aprirà l’evento "Arte in San Ranieri". La fotografa brasiliana, di origine italiana, ricercatrice in Chimica Industriale, ha lavorato presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa. Attualmente si dedica alla fotografia artistica. Realizza le sue proprie stampe fotografiche, sia in fine art che utilizzando le antiche tecniche di stampa. Apprezza il linguaggio concettuale e intimista. Utilizza tecniche ibride e mixed media nei suoi lavori e interviene fisicamente sulle stampe fotografiche, in progetti di risignificazione delle immagini.

La mostra fotografica Lightscapes & Delights è stata curata dall’autrice e ha il riconoscimento della "FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche". In mostra si potranno apprezzare delle fotografie non convenzionali della Luminara di San Ranieri – festa tradizionale del Giugno Pisano - e una collezione di lavori concettuali realizzati con tecniche di fotografia ibrida, sperimentale, collage e delle stampe realizzate utilizzando il processo di sviluppo Van Dyke Brown. Il vernissage sarà il 6 giugno 2025 alle ore 18:30, con aperitivo offerto dal Ristorante Squisitia, al San Ranieri Hotel (Via Filippo Mazzei, 2 – Pisa). La mostra sarà visitabile tutti i giorni in orario continuato, dal 6 giugno al 3 agosto. Evento gratuito.

Fonte: Ufficio stampa