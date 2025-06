Löwengrube festeggia 20 anni con una serata all’insegna della beneficenza

Una serata all’insegna della solidarietà e del buonumore in compagnia del comico toscano Giorgio Panariello, volto noto e testimonial della fondazione Cure2Children Onlus. La fondazione è in prima linea per garantire l’accesso a cure oncologiche ed ematologiche affidabili ai bambini affetti da cancro o gravi malattie, nei Paesi più poveri del mondo.

L'occasione è stata il ventennale della birreria e ristorante Löwengrube di Limite sull’Arno, celebrato venerdì 30 maggio con una cena solidale a sostegno della Fondazione. All'evento hanno preso parte gli istituti di credito locali, che hanno contribuito con donazioni, insieme a Giorgio Panariello, al comico Gian Maria Vassallo, Roberto Valerio di Cure2Children e al sindaco di Capraia e Limite, Enrico Sostegni.

“È stata una serata benefica, l’intero incasso è stato devoluto alla fondazione Cure2Children - afferma Pietro Nicastro, CEO di Löwengrube -. Musica, persone e atmosfera hanno reso l’evento davvero speciale: sembrava di essere all’Oktoberfest!”.

Foto di Noemi Nannucci

Un successo straordinario, testimoniato anche dall’eccezionale partecipazione: 400 coperti e un tutto esaurito, con il telefono che squillava senza sosta per trovare qualche posto last minute. Sono stati raccolti circa 25.000 euro, una cifra significativa per la fondazione e la sua missione.

“Oltre alla cena - aggiunge Nicastro - abbiamo organizzato anche una lotteria con premi strepitosi, tra cui un viaggio per due persone all’Oktoberfest di Monaco e una cena per quattro persone”.

La serata è stata animata dagli ospiti d’onore, tra cui Giorgio Panariello, che ha intrattenuto il numeroso pubblico con i suoi sketch più celebri, insieme al comico toscano emergente Gian Maria Vassallo. “Giorgio è arrivato verso le 21 e si è fermato con noi fino alla chiusura. Si è divertito molto e ha esclamato anche lui: ‘Sembra di stare a Monaco!’”, conclude Nicastro.

"Ringrazio di cuore Pietro Nicastro e la sua socia Monica Fantoni-, afferma Roberto Valerio di Cure2Children -. Hanno donato a tutti quanti una serata memorabile, senza precedenti. In 18 anni di attività della Fondazione, non abbiamo mai visto una raccolta fondi di questo tipo. Pietro e Monica si sono fatti carico di tutte le spese".

Tra le generose donazioni, spunta anche quella di Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum.

Il ricavato della raccolta fondi, verrà destinato nel progetto di oncologia pediatrica in Camerun per l'associazione 'Cuore d'Amore'.

Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci Foto di Noemi Nannucci

Niccolò Banchi