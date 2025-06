Michey Condelli presidente dei Giovani Imprenditori di Confesercenti Valdera - Cuoio e Val di Cecina

Il CircoloFantozzi celebra un importante traguardo: Mickey Condelli è stato eletto presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina. L’elezione segna l’inizio di una nuova fase per l’associazione, che vede protagonisti giovani imprenditori uniti dalla voglia di innovare e rilanciare il commercio e il turismo dell’intera area.

"È un gruppo motivato e determinato – ha dichiarato Condelli – pronto a portare nuove idee, energia e iniziative concrete per sostenere e valorizzare le imprese locali".

A completare il nuovo direttivo:

· Alessandro Lonsi, dell’attività Ghera

· Futura Cavallini, del negozio Futurline

· Debora Mangini, della pasticceria Fondemà

· Marco Ferruggia, dell’attività Street Food

· Mirko Cipriano, del negozio Step by Step

· Ylenia Speranza, del salone Haircolor

Il gruppo si pone come obiettivo non solo la crescita personale e professionale, ma anche l’ampliamento della rete, coinvolgendo altri giovani imprenditori e imprenditrici desiderosi di mettersi in gioco e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.

Confesercenti crede fortemente nel potenziale delle nuove generazioni e nel loro futuro imprenditoriale: per questo continua a investire in iniziative che promuovano la partecipazione, la formazione e il protagonismo giovanile all'interno del tessuto economico locale.

