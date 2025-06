Movida, SiAMO Capraia e Limite: "Serve ritorno alla legalità"

Da due anni ormai con l'approssimarsi della bella stagione e la fine delle scuole i cittadini vedono la tranquilla vita di paese messa in discussione da ragazzi di tutte le età che, noncuranti delle regole e delle zone altamente abitative, trasformano le vie del paese in zone di movida.

La totale assenza di telecamere (da noi ripetutamente richieste come centrodestra) e di controlli hanno fatto sì che i circoli ed i giardini del paese diventino ritrovo per i ragazzi di tutto il circondario. Strade trasformate in autodromi, musica ad alto volume ben oltre l'orario consentito, urla, schiamazzi, verosimile spaccio di sostanze illecite (e loro consumo) hanno messo a dura prova il sonno e la pazienza dei residenti, tanto che alcuni di loro sono stati costretti a chiedere un'assemblea pubblica per il ripristino della legalità.

Al termine di questa assemblea è stato elaborato un documento che, fatto circolare, in soli 4 giorni ha raccolto firme per oltre il 10% degli abitanti di Capraia F.na. Come cdx non possiamo dunque far altro che rimetterci alla volontà dei nostri concittadini, per cui abbiamo presentato una apposita mozione per impegnare il sindaco, dunque facendoci interpreti di questo forte disagio della comunità. A questo chiediamo un'azione decisa atta a stroncare la situazione, una pronta risposta per un ritorno alla legalità.

Dicono Di Mauro e Razzuoli di FDI, Crocetti di FI e Puglisi della Lega: "Ci facciamo portatori di un messaggio senza bandiera. Ringraziamo chi ha avuto il coraggio di scrivere quel documento, di farlo circolare, di farlo firmare e di indirizzarlo a chi di dovere. Ora spetta alle istituzioni, in particolare a chi amministra questo comune da oltre 10 anni, dare delle risposte. Prima che sia troppo tardi, si affronti il problema e si diano risposte alla mia popolazione"

Il cdx unito non mancherà di fornire il suo apporto come sempre!

Fonte: siAMO Capraia e Limite

