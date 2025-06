Nichi Vendola alla Mondadori di Siena per presentare il suo libro 'Sacro Queer'

Nichi Vendola sarà a Siena, domenica 8 giugno alle 19.15 presso la Fortezza Medicea nel contesto di Vivi Fortezza per presentare il suo nuovo libro "Sacro queer" (Manni Editori). L'appuntamento organizzato da Arcigay Siena – Movimento Pansessuale, Aricbaldo 5.0, Libreria Mondadori Siena e Pro+, vedrà l’autore dialogare con il prof. Antonio Prete, la presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi e Fiorino Pietro Iantorno con la partecipazione della giovanissima poetessa e performer Silvia Talia che leggerà alcuni versi delle poesie scritte da Nichi Vendola.

Questa iniziativa si inserisce idealmente nel percorso che l’Associazione Arcibaldo 5.0 vuole mettere in campo nella città per portare temi culturali e non solo all’attenzione delle cittadine e dei cittadini facendo sinergia con realtà e associazioni impegnate nel modo della cultura e della politica e fa parte del calendario di appuntamenti del progetto “Abbattiamo i pregiudizi” promosso dalla Provincia di Siena e i 17 Comuni che hanno aderito alla Rete Re.A.Dy (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni): Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Chianciano Terme, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, San Quirico d’Orcia e Torrita di Siena.

Il libro dedicato "alla cara memoria di don Marco Bisceglia, prete operaio e fondatore di Arcigay", uscito in libreria il 14 marzo, è ritenuto lo scritto più consapevole di Nichi Vendola in cui si espone con la passione di sempre. Nella prefazione, Vendola denuncia con forza uno dei mali del nostro tempo: "le parole sono le prime vittime dell'abuso di potere, che non a caso sempre cerca di silenziarle o manipolarle, svuotandole di significato." In "Sacro queer" emerge un Nichi Vendola marito, padre, militante e indignato, ma soprattutto poeta. Un libro che smonta giudizi e pregiudizi, offrendo spazio a pensatori come Adorno, don Tonino Bello, Cristina Campo e Pino Daniele.

L’occasione sarà un dialogo aperto senza reti per poter discutere insieme partendo dalle poesie di Nichi Vendola di questi strani giorni confrontandoci con uno degli intellettuali più raffinati del nostro paese.

Sarà possibile acquistare il volume presso il banchetto della Libreria Mondadori e a seguire ci sarà il consueto firma copie dell’autore.

Fonte: Movimento Pansessuale Arcigay Siena