Non si ferma all'Alt e scatta inseguimento per 20 km, con sé cocaina e hashish

Nella notte del 30 maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera, insieme ai militari delle Stazioni di Cascina e San Giovanni alla Vena, hanno arrestato un uomo di 48 anni, pluripregiudicato, con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è cominciato intorno alle tre del mattino, quando una pattuglia della Stazione di Cascina, impegnata in un servizio di perlustrazione lungo la via Tosco-Romagnola, ha intimato l’alt a un’autovettura condotta dal 48enne. L’uomo però non si è fermato, dando il via a un inseguimento durato circa venti chilometri. Durante la fuga, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e ha lanciato dal finestrino un involucro contenente sette dosi di cocaina, per un peso complessivo di otto grammi. La sostanza è stata recuperata dai militari poco dopo.

L’inseguimento si è concluso nel comune di Pontedera, dove il fuggitivo ha imboccato a forte velocità una strada sterrata a fondo chiuso. Qui è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori quantità di droga, tra cui 120 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 37 grammi di hashish, oltre a sostanza da taglio, tre bilancini di precisione e una somma in contanti pari a 2.295 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’autovettura utilizzata per la fuga è stata sottoposta a sequestro penale e amministrativo, poiché dagli accertamenti è emerso che l’uomo circolava con la patente sospesa a tempo indeterminato. Il veicolo è stato affidato a una depositeria autorizzata.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo svoltosi nella mattinata del 31 maggio. In tale sede, il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare dei domiciliari.

