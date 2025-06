Prevenzione cardiovascolare a Pisa: il 7 giugno l’iniziativa 'Per il tuo cuore'

Una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, rivolta a tutti i cittadini. E’ l’iniziativa “Per il tuo cuore” che si svolgerà sabato 7 giugno, dalle ore 9 alle ore 18 circa, in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, dove sarà attivo il Camper della Salute, un ambulatorio mobile attrezzato per visite mediche. Medici volontari offriranno gratuitamente una valutazione del rischio cardiovascolare e consulenze personalizzate per adottare stili di vita più sani. Saranno inoltre fornite indicazioni utili per eventuali approfondimenti diagnostici.

L’appuntamento, promosso dal Lions Club Pisa Host, in collaborazione con Comune di Pisa e Misericordia di Pisa, è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, e di Valtere Amadio e Giuseppe Garcea, rispettivamente presidente ed ex presidente del Lions Club Pisa Host.

“Una importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari – dichiara politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno - che rappresentano ancora oggi una delle principali cause di mortalità in Italia e nel mondo. In piazza sarà presente un camper attrezzato, dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a controlli e ricevere informazioni fondamentali per conoscere e prevenire i principali fattori di rischio legati alla salute del cuore. Come Amministrazione comunale sosteniamo con convinzione queste iniziative perché crediamo fermamente nel valore della prevenzione e dell’informazione: due strumenti essenziali non solo per ridurre l’incidenza delle patologie, ma anche per intervenire tempestivamente nella cura”.

Nel corso della giornata i medici e cardiologi del Lions Club Pisa Host realizzeranno gratuitamente visite mediche per valutare il rischio cardiovascolare (principalmente di infarto miocardico e di ictus ischemico) nei successivi 10 anni, partendo da alcune informazioni base quali l'età, il peso, l'altezza e la presenza di fattori di rischio quali l'ipertensione arteriosa, il colesterolo alto, il diabete, l'abitudine al fumo. Inoltre sul camper sarà possibile misurare la pressione arteriosa e la glicemia, oltre che peso, altezza e circonferenza vita. Saranno infine distribuiti degli opuscoli informativi con i consigli per una buona salute cardiovascolare ed una sana longevità.

L'iniziativa muove dalle più recenti e innovative ricerche scientifiche sul tema, le quali sottolineano l'importanza di valutare e combinare molteplici elementi, adottando un approccio integrato e olistico.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa