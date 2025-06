Presunta violenza sessuale su una 18enne nel Fiorentino, si indaga

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti su un presunto caso di violenza sessuale ai danni di una 18enne, avvenuto venerdì notte nella zona tra Firenze e Scandicci. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto nei pressi della fermata della tramvia in viale Nenni e di aver perso conoscenza, risvegliandosi circa un’ora dopo ferita in un campo. Raggiunto un locale aperto, ha chiesto aiuto e si è recata con i genitori al pronto soccorso, dove è stata seguita con le procedure del ‘codice rosa’. Lo riporta oggi la Nazione. Al momento non è stata sporta denuncia e i carabinieri, pur intervenuti, non confermano ancora che si tratti di violenza sessuale. Le indagini sono in corso.

