Referendum, l'incontro per il Sì alla Casa del Popolo di Fibbiana da poco riaperta

La casa del Popolo di Fibbiana (Montelupo Fiorentino), recentemente riaperta sempre in Via dei Guerri, ha deciso di riprendere la serie di attività culturali e politiche che l'hanno sempre caratterizzata organizzando un evento aperto a tutta la cittadinanza. Oggi, 4 giugno alle ore 18:00, si terrà un confronto sui prossimi quesiti referendari. A intervenire ci saranno Maurizio Brotini della IRES-CGIL, Roberto Passini della rivista "Il Ponte" e Matteo Mugnaini, segretario regionale della Federazione Giovani Socialisti. Insieme, questi tre rappresentanti illustreranno le necessità dell'andare a votare alle prossime consultazioni referendarie, nonché l'urgenza delle tematiche di lavoro e cittadinanza. Come Casa del Popolo siamo soddisfatti di cominciare la nostra attività politica e culturale con questo tenore e tali argomenti, augurandosi un ampia partecipazione. Vogliamo ringraziare chi finora ha permesso la riapertura del circolo, quindi gli stessi fibbianesi che tanto si sono prodigati per raggiungere questo risultato. Va un grazie anche ai relatori della giornata di oggi, in particolare i giovani della Federazione Giovani Socialisti che stanno seguendo con entusiasmo queste prime fasi di rinascita della Casa del Popolo.

