Referendum su lavoro e cittadinanza, a Montelupo Fiorentino gli elettori sono 11.175

Domenica 8 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lunedì 9 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari.

Quattro di questi riguardano tematiche legate al mondo del lavoro, tra cui licenziamenti, durata dei contratti e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il quinto quesito verte invece sui tempi per la richiesta della concessione della cittadinanza.

A Montelupo Fiorentino gli elettori complessivi sono 11.175, di cui 5.733 donne e 5.442 uomini.

Le operazioni di voto si svolgeranno in 12 sezioni elettorali distribuite sul territorio comunale. In particolare:

5 sezioni saranno allestite presso le Scuole Medie in via R. Caverni n. 163

2 sezioni presso la Scuola dell’Infanzia “Rodari” , in via B. Cellini n. 5

2 sezioni presso la Scuola dell’Infanzia “La Torre” , in via A. Labriola n. 32

2 sezioni presso l’ Asilo Nido “Madamadorè” di Fibbiana, in piazza San Rocco n. 22

1 sezione presso i locali della scuola di Sammontana, in via dei Quoivivi n. 4

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di documento di identità in corso di validità e di tessera elettorale.

L’Ufficio Elettorale del Comune di Montelupo Fiorentino sarà aperto con orario continuato per il rilascio delle tessere elettorali, delle carte di identità e per la richiesta di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto, secondo il seguente calendario:

Venerdì 6 giugno : dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Sabato 7 giugno : dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Domenica 8 giugno : dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Lunedì 9 giugno: dalle ore 7:00 alle ore 15:00 (in concomitanza con la chiusura dei seggi)

Per ulteriori informazioni è disponibile un’apposita sezione dedicata alle elezioni sul sito istituzionale del Comune di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

