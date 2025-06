'Ri_Conoscere l’Architettura', conferenza a San Miniato

L'Associazione Architettura e Territorio “Lanfranco Benvenuti” – AteLaB – San Miniato ha organizzato giovedì 5 giugno alle ore 17,30 nei locali del Circolo Cheli 1893 in via Guicciardini , 17 in San Miniato, la conferenza “Ri_Conoscere l’Architettura - Discorso breve sull’ opera di Architettura recente in Provincia”.

L'Italia del dopo guerra con la ricostruzione, il boom economico, gli anni 80 di nuova ricchezza ci hanno proposto un consistente vario e composito patrimonio edilizio ove talvolta emergono episodi autoriali di scuola Toscana e non. Episodi di quella scuola Toscana che è bene sottolinearlo, riferibile a maestri come Michelucci, Ricci, Savioli, ha prodotto numerosi ottimi architetti incautamente detti "minori" o "di provincia". Autori di qualità come Lanfranco Benvenuti le cui opere si confrontano adesso con aggiornamenti e revisioni Funzionali, restauri, ristrutturazioni edilizie, messe a norma, sostituzioni, fino alla totale demolizione e scomparsa in taluni casi. Ci interessa quindi indagare le trame

dell'edificato e le sue possibilità di disvelare valevoli oggetti edilizi nell' esistente, per identificare tra questi ciò che merità di essere ri-compreso, ri-osservato, ri - salvato da modalita' troppo spesso spicce e poco consapevoli di ciò con cui si ha a che fare. Ci interessa in senso lato affinare la qualità del progetto nel costruito, e coltivando l'idea di contribuire a valevoli distinguo proveremo a dare seguito a questi intenti/interessi attraverso alcune utili recenti pubblicazioni-riflessioni che i relatori proporranno, in un momento di riflessione e dialogo, sia tra gli addetti ai lavori che con i cittadini, per promuovere la sensibilità nei confronti dell’architettura contemporanea, affinchè anche questa possa avere un ampio riconoscimento come manifestazione artistica edilizia.

Questi aspetti saranno affrontati con gli interventi degli architetti: Marcello Marchesini – Direttore Scientifico rivista MY/A edita dall’ Ordine Architetti PPC di Prato; Giovanni Bartolozzi – Collaboratore della rivista MY/A; Andrea Aleardi Direttore della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole; Paolo Posarelli socio ATeLaB.

L’evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Circolo Cheli 1893, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Pisa e Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Prato e con il sostegno di: Impresa Edile Mandarisi, Ditta Susini_Home Exclusive e Baccano_Gusto da condividere.

L'evento è accreditato dall'OAPPC di Pisa di 2crediti formativi professionali (CFP) per l’aggiornamento professionale continuo architetti, previa iscrizione obbligatoria sul portale dedicato.

