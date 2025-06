Rinvio interruzione idrica programmata nel comune di Poggibonsi

Acque comunica che, per sopraggiunte problematiche di ordine tecnico, i lavori sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, programmati per giovedì 5 giugno dalle ore 8 alle 13, saranno rinviati a mercoledì 11 giugno, con le stesse modalità. Di conseguenza, per quel giorno si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in corso Italia, stretto Olanda, piazza Portogallo, piazza Spagna, piazza Grecia, via Ungheria, via Francia e via Finlandia.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA - Ufficio Stampa

