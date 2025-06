Toscana, 70 nuovi presidenti di seggio formati grazie al corso promosso dalla Regione

Sono risultati tutti idonei e sono entrati a far parte di una lista di presidenti di seggio, dalla quale il presidente della Corte d’appello potrà attingere in caso di rinunce o necessità, i circa settanta studenti universitari o semplici cittadini, che hanno partecipato al corso di formazione per presidenti e componenti dei seggi elettorali.

“Il corso l’abbiamo pensato – afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che ha inviato un messaggio di felicitazione a tutti i partecipanti - come uno strumento per garantire, nel rispetto della legge, operazioni di voto regolari e spedite ed affrontare situazioni che richiedano decisioni rapide. Garantire il diritto di voto è il sale e l’essenza stessa della nostra democrazia. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno voluto mettere a disposizione della comunità toscana la loro capacità di svolgere un incarico così importante e delicato. Ed auguro a tutti di svolgere con efficacia e imparzialità il loro compito”.

La Regione Toscana, in vista degli adempimenti per le prossime elezioni referendarie e regionali 2025, ha firmato un protocollo d’intesa con la Corte di Appello di Firenze, il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze per l’organizzazione di un percorso formativo in materia elettorale.

L’intento era quello di fornire un’adeguata preparazione sia teorica che di tipo pratico-applicativo a coloro che sono disponibili a prestare servizio negli appuntamenti elettorali e referendari come presidenti di seggio, segretari e scrutatori.

Il percorso formativo che si è concluso il 22 maggio è stato rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale o equivalenti, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master di primo e di secondo livello, nonché a tutti i cittadini residenti e domiciliati sul territorio toscano che avessero come titolo di studio almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il corso ha consentito di accrescere la professionalità delle persone idonee a svolgere sia l’incarico di presidente di seggio elettorale che quello di segretario di seggio o di scrutatore.

Tutte le circa 8 lezioni svolte nel corso accreditato dall’Università di Firenze sono state videoregistrate e la Regione Toscana, ha sottoscritto un accordo con Anci Toscana per la divulgazione della registrazione delle lezioni a tutti i Comuni della Toscana, in particolare a favore degli addetti agli uffici elettorali comunali, così da accrescere il loro livello di conoscenza della normativa e degli adempimenti elettorali.

