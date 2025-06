Anziana cade nella truffa del finto carabiniere, polizia sulle tracce degli autori

Circa un mese fa, il 5 maggio scorso, una signora di 84 anni di Pontedera è rimasta vittima della cosiddetta truffa del finto carabiniere. A darne notizia è oggi il commissariato di Pontedera, che riferisce dell'arresto di una complice del furto in Emilia Romagna. Seguendo l'ordine dei fatti, l'anziana avrebbe ricevuto una telefonata da un finto maresciallo che segnalava che suo figlio aveva causato un incidente stradale provocando lesioni a una donna incinta e, per evitare l'arresto, avrebbe dovuto versare una somma in denaro. Il truffatore, per carpire la fiducia della donna, approfittando del suo stato di comprensibile agitazione l'ha trattenuta al telefono, per evitare che la stessa potesse chiamare qualche altro parente. Nel frattempo è giunta a casa della signora una complice, incaricata di farsi consegnare soldi e oggetti preziosi, appropriandosi di circa 300 grammi d'oro.

Le indagini si sono concentrate sulle bande specializzate nelle truffe con il medesimo modus operandi e, grazie anche all'ausilio di telecamere presenti nell'androne del palazzo della vittima, è stata individuata l'autrice identificata in una 43enne con precedenti specifici. Inoltrata una richiesta di individuazione sul territorio nazionale, è emerso che la stessa era stata arrestata circa una settimana dopo, in provincia di Piacenza, nella flagranza dello stesso reato commesso sempre ai danni di una persona anziana. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai complici della donna arrestata e al luogo dove è stata occultata la refurtiva.

