Tutto pronto per la 33esima edizione del Torneo di calcio a 7 'Oratorio Sant’Andrea'

Mercoledì 4 giugno, alle ore 19,45, il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e il Proposto don Guido Engels sigleranno il calcio d’inizio del Torneo parrocchiale di calcio a 7 “Oratorio Sant’Andrea”: uno degli appuntamenti di sport e amicizia più attesi dai giovanissimi dell’estate cittadina. Il campo da gioco è completamente rifatto, pareggiato e seminato, la tribuna tirata a lucido, il servizio di ristoro è pronto a sfornare i suoi gustosi panini; insomma, fino a giovedì 17 luglio, dalle 19 alle 23, l’accogliente struttura di viale Buozzi è aperta a giocatori, ma anche ad amici, famiglie, passanti per una preziosa occasione di socialità, che come sempre riscuoterà un enorme successo.

Sei le categorie ammesse, per un totale di 32 squadre, che disputeranno oltre cento partite. Nato nel 1990 per iniziativa di Mons. Giovanni Cavini, indimenticato Proposto di Empoli, e di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentavano la Parrocchia della Collegiata, il torneo si impose nel giro di pochissimo tempo come una occasione di sport, di incontro, di amicizia e di volontariato.

Riconosciuto più volte come il torneo parrocchiale con il maggior numero di iscritti in Italia, è divenuto nel tempo un appuntamento fisso e tutti attendono il fischio di inizio per passare una serata in compagnia, magari gustando un gelato e un panino preparato dall’efficientissimo bar interno alla struttura.

Dal 2009 il torneo è organizzato e finanziato dall’Associazione di Promozione Sociale “Mons. Giovanni Cavini”, ente no-profit che si occupa di promuovere il valore della cultura e dello sport come elementi di educazione e crescita umana e spirituale e provvede, congiuntamente con la Parrocchia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’oratorio. L’iniziativa vede il Patrocinio del Comune di Empoli, della Parrocchia della Collegiata di Sant’Andrea e la collaborazione con la Misericordia e il Centro Sportivo Italiano.

ASSOCIAZIONE 'MONS. GIOVANNI CAVINI'

Notizie correlate