Via Conti, problemi con i sottoservizi troppo vecchi. E il cantiere si allunga

"Il cantiere di via Conti subirà una variazione rispetto al cronoprogramma che ci eravamo dati, perché sono stati riscontrati alcuni elementi di difformità sui sottoservizi; è quindi plausibile andare più avanti rispetto alla data prevista del 20 giugno, per poi interrompere l’attività nel corso dei mesi estivi e riprenderla a settembre, per completare la pavimentazione davanti alla loggetta del fondo". Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco hanno fatto il punto con la ditta che sta lavorando all'impattante cantiere del centro storico e sono emerse alcune novità. "I sottoservizi sono datati e abbiamo dovuto sostituirli, a causa del pessimo stato in cui versavano. Ad ogni modo, nel caso in cui dovesse avvenire l’interruzione dei lavori per il periodo estivo, via Conti sarà comunque riaperta al transito veicolare per il medesimo periodo - spiegano -. Al momento i lavori procedono e il ritardo che si è generato è dovuto soltanto alle opere di rinnovamento dei sottoservizi, che prevedono tempi più lunghi. Condividiamo le preoccupazioni della Confcommercio e, come successo nel corso di questi mesi, ci rendiamo disponibili a trovare tutte le soluzioni necessarie a ridurre quanto più possibile i disagi che questo cantiere sta causando. Tuttavia riteniamo che, una volta concluse tali opere, tutto il centro storico ne beneficerà".

Per rispondere a Confcommercio, il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco confermano il rispetto degli impegni presi sui ristori alle attività penalizzate dal cantiere. "Nel prossimo consiglio comunale saranno deliberati gli aiuti alle attività che in questi mesi sono state coinvolte dagli interventi, si tratta di 35mila euro di ristori Tari da destinarsi agli esercizi che insistono su Piazza del Popolo, via Conti, via Ser Ridolfo e via Guicciardini - spiegano i due amministratori -. Sono aiuti mirati che devono riguardare chi è stato veramente danneggiato dai lavori, una misura importante che impatterà positivamente sugli esercenti che purtroppo hanno sofferto le difficoltà di questi mesi".

Gli amministratori precisano anche quali saranno le prospettive per i parcheggi da qui ai prossimi mesi. "A luglio contiamo di riaprire una porzione dell'area di sosta del Cencione, in modo da dare respiro alla criticità dei posti auto che, in estate soprattutto, tende a farsi sentire - spiegano -. E' interesse anche nostro, e non solo di Confcommercio, che San Miniato sia frequentata e vissuta da cittadini e visitatori, vogliamo far sì che i lavori e le difficoltà che il centro sto avendo impattino il meno possibile sul turismo perché è per tutti una risorsa fondamentale. Per questo abbiamo già presentato il cartellone degli eventi estivi che sarà davvero ricco, a testimonianza del fatto che abbiamo bene in mente che cosa vogliamo fare nei prossimi mesi e certamente non rinunciamo alla promozione e alla cultura di San Miniato - e concludono -. Nel corso di questi mesi, sono stati molteplici gli incontri di condivisione del cronoprogramma dei lavori, a partire dal passaggio in Consulta, per arrivare agli incontri con i cittadini e i commercianti, proprio perché sapevamo molto bene che il cantiere sarebbe stato lungo e impattante, e soprattutto perché sta a cuore anche all'amministrazione il bene di San Miniato".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

