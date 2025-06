Peccioli, 30mila mq per nuove imprese: aperto il bando per insediamenti produttivi

Un bando di gara, aperto fino al 30 giugno 2025, che permetterà al Comune di Peccioli di assegnare una serie di aree comprese tra via Silvestro Lega e via Boccioni, in prossimità del nuovo villaggio scolastico ora in costruzione, per sviluppare industria, artigianato e far crescere l’economia locale. L’amministrazione comunale dà una spinta importante, dunque, al piano di insediamenti produttivi offrendo alle imprese aree a prezzi competitivi grazie anche a un finanziamento specifico ottenuto dalla Regione Toscana quando furono realizzate le opere di urbanizzazione.

Già con una delibera del 16 maggio scorso l’amministrazione pecciolese aveva avviato un percorso che ora entra nella fase più operativa con un bando che sarà aperto per tutto il mese di giugno 2025. L’assegnazione delle aree è preordinata alla costruzione di edifici da adibire ad attività produttive con attività legate all’ambiente e all’agroalimentare, all’information & communication technology, alle tecnologie biomediche, alla meccanica di precisione, microtecnologie e meccanotronica, oltre a servizi alla persona.

Un bando in grado, poi, di assegnare una serie di punteggi anche in relazione ad altri criteri “territoriali”. I punteggi massimi, infatti, verranno assegnati a chi prevederà di costituire forme associative con altre realtà e chi deciderà di trasferire qui da un’altra area del Comune di Peccioli, o del territorio, la propria impresa. Altri fattori decisivi, nel bando, saranno la previsione di incremento occupazionale e la previsione di espansione dell’azienda in base al programma.

Nel bando godranno di precedenza assoluta le domande presentate da enti pubblici o da consorzi e società pubblico-private. L’obiettivo è quello di continuare la creazione di un ambiente di alta qualità architettonica con la ricerca di finiture per le costruzioni e per gli spazi aperti in armonia con quanto sarà realizzato per il villaggio scolastico.

Previsti anche tempi brevi per il trasferimento delle aree stesse: il bando prevede la formalizzazione entro tre mesi dalla notifica dell’assegnazione da parte dell’amministrazione comunale. E l’inizio dei lavori di costruzione dovrà avvenire entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire, con 36 mesi per completare i lavori stessi.

L’ambito di intervento riguarda aree per una superficie complessiva di circa 30.000 metri quadrati e sono completamente urbanizzate a seguito dell’attivazione del PIP (piano per insediamenti produttivi) recepiti all’interno del Piano Operativo.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa