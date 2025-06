Al via la 6° edizione del memorial a scopo benefico 'A cena con Mario e Mauro'

Mercoledì 18 giugno 2025 si terrà la 6° edizione del memorial a scopo benefico “A CENA CON MARIO E MAURO”, in ricordo di Mario Proietti e Mauro Lastrucci.

L’ASD Vitolini Calcio organizza un’intera giornata all’insegna di sport e solidarietà, dedicata interamente a due indimenticati pilastri della società di calcio che, poche settimane fa, ha conquistato per la seconda volta nella sua storia il titolo di campione provinciale Uisp Empoli Valdelsa. Mario Proietti è stato lo storico presidente del Vitolini, mentre Mauro Lastrucci ha dato una spinta decisiva alla realizzazione del campo sportivo della frazione vinciana. Dopo il successo delle scorse edizioni, l’ASD Vitolini Calcio, con la consueta regia di Gianluca, figlio di Mario Proietti, e di Claudio, figlio di Mauro Lastrucci, darà vita a un evento sportivo finalizzato a sostenere un importante progetto benefico rivolto all’intera comunità del nostro territorio. Il ricavato della giornata sarà infatti destinato al reparto pediatrico dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli per l’acquisto di un Ecografo Portatile.

L’evento prenderà il via alle ore 14,00 con un torneo non stop di padel presso il “Centro Padel” di San Miniato che vedrà protagoniste 6 squadre, ciascuna formata da alcuni ex giocatori professionisti, giocatori di livello intermedio e giocatori principianti. Tantissimi gli ex calciatori di serie A che parteciperanno al torneo come Massimo Maccarone, Daniele Croce, Mirko Valdifiori, Dario Dainelli, Francesco Caputo, Renato Dossena, Dayo Oshadogan e tanti altri ospiti speciali. A tutte le squadre saranno forniti kit personalizzati unici realizzati attraverso il supporto dei tanti sponsor aderenti all’iniziativa. Al termine del torneo di padel, la serata proseguirà nella splendida location della Loggia dei Medici di Cerreto Guidi dove, a bordo piscina, si svolgerà alle 20,30 una cena musicale, una lotteria a premi a cura degli sponsor e la tradizionale asta benefica con tanti oggetti esclusivi, cimeli sportivi e maglie originali autografate dai grandi campioni. Nel ricordo di Mario Proietti e Mauro Lastrucci, cui oggi è intitolato l’impianto sportivo della frazione vinciana, l’ASD Vitolini Calcio, continua a perpetrare il ricordo di due figure speciali con un pensiero rivolto alla solidarietà e all’impegno sociale.

La 6° Edizione del Memorial “A Cena con Mario e Mauro” sarà presentata alla stampa giovedì 12 giugno a partire dalle ore 17,30 presso la sede di Allianz Empoli – Sinergy Group, in Piazza Antonio Gramsci 21/23. Saranno presenti gli organizzatori dell’evento e i rappresentanti dei numerosi sponsor e partner che hanno offerto il loro prezioso supporto. A seguire, sarà l’occasione per brindare insieme con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

