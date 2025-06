Arena Garibaldi, iniziati i lavori per la Serie A

È stato avviato l’iter amministrativo per l’esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, finalizzati al raggiungimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del campionato di Serie A, in seguito alla recente promozione del Pisa Sporting Club. I lavori sono iniziati martedì 3 giugno, come indicato nel cronoprogramma approvato.

La Direzione Edilizia Pubblica del Comune di Pisa ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, che prevede un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, già inserito nel piano delle opere pubbliche e approvato dal Consiglio Comunale.

«L’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco di Pisa, Michele Conti – ha sempre lavorato in piena sinergia con il Pisa Sporting Club, condividendone le ambizioni sportive e sostenendo concretamente il percorso di crescita della società. Ogni qualvolta si è reso necessario intervenire per adeguare l’Arena Garibaldi o rispondere a nuove esigenze, ci siamo fatti trovare pronti, mettendo in campo risorse e progettualità. La collaborazione tra istituzioni e società sportiva è un elemento fondamentale per garantire alla città un impianto all’altezza, nel rispetto della storia, dell’identità e della passione dei tifosi nerazzurri. Gli interventi in corso rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione, per uno stadio sempre più moderno, funzionale e in grado di ospitare competizioni di alto livello».

I lavori estivi si innestano in un percorso di valorizzazione dell’impianto già avviato nei mesi invernali, durante i quali il Comune di Pisa ha realizzato un importante intervento da 1.045.000 euro, volto all’ampliamento della capienza della Curva Nord. Qui, mediante la posa in opera di tribunette metalliche prefabbricate, sono state installate nuove sedute, portando il settore a una capienza di 4.582 spettatori, per un totale complessivo dell’impianto di 11.293 posti. Il certificato di prevenzione è stato rilasciato nei primi giorni di maggio.

«Questo intervento – sottolinea il Vicesindaco con delega all'Edilizia sportiva, Raffaele Latrofa – si inserisce in un percorso articolato e continuo di valorizzazione dell’Arena Garibaldi, che negli ultimi anni ha già visto numerose opere migliorative, dall’aumento della capienza ad altri adeguamenti puntuali che l’Amministrazione non ha mai esitato a realizzare. Tra gli interventi previsti in questa nuova fase, voglio evidenziare in particolare lo spostamento del divisorio tra Curva Nord e Gradinata, che tornerà nella posizione originaria, con l’obiettivo – se tecnicamente possibile – di recuperare anche qualche posto aggiuntivo per la tifoseria di casa. Sarà inoltre recuperata una porzione della Curva Sud da destinare al pubblico pisano, e previsto un lieve incremento della capienza del settore ospiti, sempre in Curva Sud. Anche in questo caso, come in passato, agiamo con determinazione e rapidità per garantire che l’Arena sia pronta ad accogliere al meglio la prossima stagione sportiva».

«Mi ha fatto piacere registrare la soddisfazione dei tecnici della Lega serie A – aggiunge il vicesindaco Latrofa - che, durante il recente sopralluogo allo stadio, hanno constatato favorevolmente la celerità con cui l’Amministrazione ha dato l’avvio a progetti e gare, tutti in linea con le loro richieste, a pochi giorni dalla chiusura del campionato. Mercoledì prossimo, dopo aver integrato il progetto, è atteso anche il definitivo parere favorevole del Coni».

Durante l’estate proseguiranno quindi le opere di adeguamento, con particolare attenzione alla ristrutturazione parziale della Curva Sud. Qui il settore ospiti verrà spostato verso la Tribuna Coperta, recuperando una parte della curva attualmente interdetta e predisponendo una nuova zona cuscinetto. Questo intervento consentirà di aumentare la capienza della Curva Sud ospiti a 1.100 spettatori. Sarà inoltre ripristinato un settore riservato agli spettatori locali, con accesso dedicato da via Luigi Bianchi e una capienza di 1.732 posti, ottenuti anche attraverso la riconversione di una porzione della curva oggi inutilizzata e l’integrazione di una parte dei posti oggi assegnati alla Gradinata. Tali modifiche, che comportano anche il ricollocamento del maxischermo, sono state positivamente valutate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e trasmesse al CONI per l’autorizzazione.

I lavori, articolati in due fasi, avranno una durata massima prevista di 75 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna formale del cantiere. Gli interventi comprenderanno, tra l’altro, la realizzazione di un nuovo tunnel di accesso al campo, la riorganizzazione degli spazi destinati agli spogliatoi, l’ampliamento delle aree per i media e la revisione degli impianti tecnologici. Parallelamente, è previsto un intervento sulle torri faro, per garantire i parametri illuminotecnici richiesti dalla Serie A: saranno sostituiti alcuni proiettori con nuovi fari a LED ad alta potenza, affidati a una ditta specializzata.

Nell’area della Tribuna Coperta sono previsti lavori di rilievo, frutto della progettazione condivisa tra il Comune, il Pisa Sporting Club e tecnici esterni incaricati di recepire le prescrizioni della Lega Serie A. Le opere includeranno l’ampliamento dell’area dedicata alle televisioni (TV compound) fino a 600 metri quadrati, la creazione di una nuova postazione per cameraman in asse alla porta nella zona Curva Sud, e adeguamenti impiantistici per supportare le trasmissioni televisive.

Nei locali sottostanti la tribuna si procederà alla demolizione parziale dei gradoni inferiore e alla chiusura dell’attuale tunnel interrato di accesso al campo. Saranno rimossi i box a bordo campo e realizzati nuovi field-box, comprensivi di 16 postazioni coperte per spettatori disabili e accompagnatori. Verrà inoltre creato un nuovo collegamento, allineato al centrocampo, tra gli spogliatoi e il terreno di gioco.

I locali dell’area tecnica verranno completamente riorganizzati e, in parte, ampliati con nuove volumetrie da destinare a sala conferenze, area stampa, zona mista e palestra per la squadra. Le nuove strutture verranno realizzate all’interno della recinzione dell’impianto, sotto la tribuna coperta. L’intervento sarà eseguito in parte dal Comune – con una base d’asta di circa un milione di euro e gara in corso fino al 26 maggio – e in parte direttamente dalla società sportiva, mediante ditte specializzate, in particolare per l’allestimento interno e la costruzione a secco dei nuovi volumi.

Con il completamento di tutti gli interventi, la capienza complessiva dello stadio salirà a 12.508 posti. Nel dettaglio: Tribuna Coperta Inferiore 1.264 (ampliata di 46 unità), Tribuna Coperta Superiore 1.482, Curva Nord 3.880, Gradinata 3.050, Curva Sud Locali 1.732, Curva Sud Ospiti 1.100.

L’Amministrazione Comunale, in continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, conferma il proprio impegno nel valorizzare l’Arena Garibaldi quale patrimonio sportivo e identitario della città, e nell’assicurare che lo stadio possa accogliere il pubblico e le squadre nel rispetto degli standard richiesti già dalla prima gara casalinga della stagione.

L’intervento è stato affidato, a seguito di procedura di gara alla Ditta Intec Service srl di Avellino ed i lavori saranno consegnati, in via d’urgenza, in questa settimana al fine di consentire il rispetto del cronoprogramma di progetto che prevede l’esecuzione completa in 75 giorni.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa